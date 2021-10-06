Невролог предупредила людей с герпесом об осложнениях ковида

У пациентов после выздоровления от коронавируса могут развиваться аутоиммунные заболевания. В частности, таким последствиям ковида подвержены носители герпеса. Об этом сообщила ассистент кафедры факультетской терапии СПбГУ, младший научный сотрудник лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, врач-невролог Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова СПбГУ Наталия Гаврилова.

"Провокация аутоиммунитета стала очень неприятным сюрпризом для медицинского сообщества, так как такого рода осложнения коронавирусам не характерны. Это, по одной из теорий, является уникальным свойством CoViD-19 либо он просто провоцирует действие других вирусов, например герпесов, которым свойственны такого рода осложнения", — цитирует Ura.ru врача-невролога.

По словам Гавриловой, вопрос развития аутоиммунных заболеваний у переболевшего коронавирусом в настоящий момент изучают специалисты. Однако уже известно, что после ковида у человека "может усилиться, например, ревматоидный артрит и синдром Шегрена (снижение секреции слёзных и слюнных желёз. — Прим. Лайфа)".

"Кроме того, у пациентов после CoViD-19 находят немало антител к собственным тканям организма", — заключила специалист.