Невролог предупредила людей с герпесом об осложнениях ковида
У пациентов после перенесённой инфекции находят немало антител к собственным тканям организма, указала Гаврилова.
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У пациентов после выздоровления от коронавируса могут развиваться аутоиммунные заболевания. В частности, таким последствиям ковида подвержены носители герпеса. Об этом сообщила ассистент кафедры факультетской терапии СПбГУ, младший научный сотрудник лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, врач-невролог Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова СПбГУ Наталия Гаврилова.
"Провокация аутоиммунитета стала очень неприятным сюрпризом для медицинского сообщества, так как такого рода осложнения коронавирусам не характерны. Это, по одной из теорий, является уникальным свойством CoViD-19 либо он просто провоцирует действие других вирусов, например герпесов, которым свойственны такого рода осложнения", — цитирует Ura.ru врача-невролога.
По словам Гавриловой, вопрос развития аутоиммунных заболеваний у переболевшего коронавирусом в настоящий момент изучают специалисты. Однако уже известно, что после ковида у человека "может усилиться, например, ревматоидный артрит и синдром Шегрена (снижение секреции слёзных и слюнных желёз. — Прим. Лайфа)".
"Кроме того, у пациентов после CoViD-19 находят немало антител к собственным тканям организма", — заключила специалист.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о снижении заболеваемости коронавирусом в мире на 9% за неделю. Отмечается, что такая тенденция наблюдается с августа. Всего за семь дней было зафиксировано 3 118 410 заразившихся. Затем стало известно, что в России впервые с начала пандемии от коронавируса умерло более 900 человек за сутки. За весь период эпидемии скончалось 212 625 пациентов, было выявлено 7 662 560 случаев коронавируса.
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