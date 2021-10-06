"Ночь пожирателей рекламы" представила уникальный шоу-формат в современном искусстве

В Москве состоялся кинопоказ культовых рекламных роликов в сопровождении симфонического оркестра — "Ночь пожирателей рекламы". Мероприятие, прошедшее в КАРО 11 "Октябрь", стало фееричным завершением юбилейной деловой программы Национального рекламного форума, получив мировой статус. Отмечается, что зрителями шоу-показа в этом году стали 1100 человек.

"24 сентября в самом большом премьерном кинозале Москвы продюсеры проекта Даниил Костинский и Александр Митрошенков при поддержке организаторов пятого Национального рекламного форума представили уникальный, беспрецедентный шоу-формат в современном искусстве — классическая музыка обрела новое звучание благодаря шедеврам видеорекламы", — говорится в релизе, подготовленном пресс-службой мероприятия.

Программа вечера состояла из 56 роликов, среди которых реклама швейцарского мороженого в сопровождении вальса Делиба из балета "Коппелия", ролик Ларса фон Триера для CNP Assurance, оформленный "Русским вальсом" Дмитрия Шостаковича. А увертюра Россини к опере "Сорока-воровка" стала саундтреком для рекламы телевизоров Sony Bravia. Важное дополнение показа — серия видео с использованием музыки из фильмов "Миссия невыполнима", "Звёздные войны", "Мужчина и женщина", а также сериала "Игра престолов".

Музыкальное сопровождение шедеврам рекламы обеспечивал симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета. Зрители мероприятия назвали событие новым культурным трендом.

"Ночь пожирателей рекламы" в сопровождении симфонического оркестра подарила возможность услышать гениальные произведения величайших композиторов в совершенно новой трактовке. Шоу-показ стал прямым доказательством того, что реклама может быть настоящим произведением искусства", — отметили организаторы.