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"Ночь пожирателей рекламы" представила уникальный шоу-формат в современном искусстве

Мероприятие, на котором классическая музыка обрела новое звучание благодаря шедеврам видеорекламы, прошло в столице в конце сентября.

6 октября, 13:01
<p>Фото © "Ночь пожирателей рекламы"</p>

Фото © "Ночь пожирателей рекламы"

В Москве состоялся кинопоказ культовых рекламных роликов в сопровождении симфонического оркестра — "Ночь пожирателей рекламы". Мероприятие, прошедшее в КАРО 11 "Октябрь", стало фееричным завершением юбилейной деловой программы Национального рекламного форума, получив мировой статус. Отмечается, что зрителями шоу-показа в этом году стали 1100 человек.

"24 сентября в самом большом премьерном кинозале Москвы продюсеры проекта Даниил Костинский и Александр Митрошенков при поддержке организаторов пятого Национального рекламного форума представили уникальный, беспрецедентный шоу-формат в современном искусстве — классическая музыка обрела новое звучание благодаря шедеврам видеорекламы", — говорится в релизе, подготовленном пресс-службой мероприятия.

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Программа вечера состояла из 56 роликов, среди которых реклама швейцарского мороженого в сопровождении вальса Делиба из балета "Коппелия", ролик Ларса фон Триера для CNP Assurance, оформленный "Русским вальсом" Дмитрия Шостаковича. А увертюра Россини к опере "Сорока-воровка" стала саундтреком для рекламы телевизоров Sony Bravia. Важное дополнение показа — серия видео с использованием музыки из фильмов "Миссия невыполнима", "Звёздные войны", "Мужчина и женщина", а также сериала "Игра престолов".

Музыкальное сопровождение шедеврам рекламы обеспечивал симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета. Зрители мероприятия назвали событие новым культурным трендом.

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"Ночь пожирателей рекламы" в сопровождении симфонического оркестра подарила возможность услышать гениальные произведения величайших композиторов в совершенно новой трактовке. Шоу-показ стал прямым доказательством того, что реклама может быть настоящим произведением искусства", — отметили организаторы.

Ранее Лайф рассказывал, что модный дом Balenciaga представил новую коллекцию в специальном эпизоде "Симпсонов". А в конце серии дизайнер Демна Гвасалия показал Гомеру, как правильно целоваться по-французски.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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