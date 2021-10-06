Строгих правил относительно внешнего вида космонавтов на борту Международной космической станции (МКС) никто не устанавливал. Об этом заявила член отряда подготовки космонавтов НПО "Энергия" Ирина Пронина, комментируя появление актрисы Юлии Пересильд в невесомости с распущенными волосами. В беседе с телеканалом "360" эксперт рассказала о правилах гигиены на МКС.

"Там совершенно нет ничего сложного. По уходу за волосами есть определённые средства. Они наносятся на голову, потом это снимается. По поводу причёски — кому что нравится. Но, чтобы не мешало, девчонки завязывают волосы в хвост. Чтобы на картинке смотрелось эффектно — распускают", — объяснила космонавт.

Пронина добавила, что специальную шапочку, необходимую для переговоров, надевают лишь в некоторых случаях. На МКС можно одеться и заплестись так, как хочется, — главное, чтобы было комфортно. Собеседница телеканала также рассказала, что на борту все средства гигиены используются в виде гелей. Такие меры предусмотрены для того, что ничего не разлетелось. А саму идею киноэкспедиции космонавт назвала затратной, отметив, что деньги на такую задумку выделяются из государственного бюджета.

"Юля Пересильд прилетела, картинка красивая. Мне она очень нравится. Но сама идея мне совершенно не нравится", — подчеркнула Пронина.

Кроме того, эксперт заявила, что Юлию Пересильд нельзя назвать космонавтом, ведь она только первая актриса в мире, которую доставили на борт МКС для съёмок кинокартины. Не факт, что благодаря отснятому в космосе материалу картина получится качественной, заметила Пронина. В этом виновата высокая конкуренция.