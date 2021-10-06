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Мать обвиняемого в госизмене основателя Group-IB Ильи Сачкова обратилась к Путину

Женщина утверждает, что её сын ни за что бы не предал Родину и в его виновность никто не верит, зато хакеры "рады и ликуют".

6 октября, 13:10
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=1040970569323284&set=a.100144210072596" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Илья Сачков</a></p>

Фото © Facebook / Илья Сачков

Мама арестованного основателя компании Group-IB Ильи Сачкова попросила президента Владимира Путина "честно разобраться в деле" её сына, который подозревается в госизмене. Текст письма Людмилы Сачковой в среду опубликовал Forbes.

В своём послании женщина утверждает, что её сын — "искренний патриот", который живёт в России и гордится её историей.

"Илья не мог предать Родину, никто не верит в его виновность. Рады и ликуют только хакеры! Арест и наказание Ильи нанесут огромный удар по нравственному и моральному климату в стране, не говоря уже об информационной безопасности", — полагает Людмила Петровна.

Эксцентричный миллионер: За что создатель Group-IB Илья Сачков может получить до 20 лет колонии

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Напомним, что в конце сентября основатель и гендиректор крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков был арестован на два месяца, вину в передаче данных иностранным разведслужбам он не признаёт. По статье о госизмене (275 УК РФ) Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы. Фабула дела неизвестна.

На сайте компании говорится, что Group-IB — один из ведущих разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления фрода и защиты интеллектуальной собственности в Сети. Система сбора данных о киберугрозах Group-IB была признана одной из лучших в мире по версии Gartner, IDC и Forrester. Среди партнёров Group-IB значатся Interpol и Europol. Кроме того, компания считается поставщиком решений в сфере кибербезопасности, рекомендованных ОБСЕ.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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