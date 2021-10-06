Мать обвиняемого в госизмене основателя Group-IB Ильи Сачкова обратилась к Путину

Мама арестованного основателя компании Group-IB Ильи Сачкова попросила президента Владимира Путина "честно разобраться в деле" её сына, который подозревается в госизмене. Текст письма Людмилы Сачковой в среду опубликовал Forbes.

В своём послании женщина утверждает, что её сын — "искренний патриот", который живёт в России и гордится её историей.

"Илья не мог предать Родину, никто не верит в его виновность. Рады и ликуют только хакеры! Арест и наказание Ильи нанесут огромный удар по нравственному и моральному климату в стране, не говоря уже об информационной безопасности", — полагает Людмила Петровна.

Напомним, что в конце сентября основатель и гендиректор крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков был арестован на два месяца, вину в передаче данных иностранным разведслужбам он не признаёт. По статье о госизмене (275 УК РФ) Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы. Фабула дела неизвестна.