Названы брендовые вещи, на которые россияне тратятся охотнее всего
Мужчины чаще дам выбирают фирмы, известные во всём мире. Женщины же сочетают одежду из массмаркета с дорогими аксессуарами.
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Аналитики Lamoda выяснили, что российские мужчины чаще женщин выбирают брендовую одежду: больше 70% их заказов состоят из вещей популярных премиальных марок. Об этом свидетельствуют данные исследования Lamoda. Аналитики изучили порядка двух миллионов заказов товаров премиум-сегмента и сделали выводы о типичной корзине покупателя дорогих вещей.
Так, среди женщин наиболее популярны оказались брендовые аксессуары — их доля составляет 27% против 18% у мужчин. Россиянки к дорогим сумкам и очкам заказывают джинсы и платья из массмаркета. Если говорить об обувном премиум-сегменте, самый часто заказываемый товар — кроссовки (45%).
"Самыми популярными у пользователей являются: футболка, сумка, платье, кроссовки, джинсы, солнцезащитные очки, брюки, поло и кеды. Чаще других недорогими вещами дополняют корзину заказов покупатели брендовых футболок поло, солнцезащитных очков и сумок", — сказано в пресс-релизе, направленном Лайфу.
Согласно данным исследования, за год вещи премиальных брендов россияне стали на 20% чаще покупать вместе с товарами масс-маркет-сегмента. Доля таких "смешанных" заказов составляет 58%.
Ранее аналитики выяснили, сколько россияне тратят на зимнюю одежду и обувь. По мнению специалистов, даже если снижения розничных цен на товары не будет, то вполне можно ожидать увеличения скидок.
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