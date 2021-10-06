Названы брендовые вещи, на которые россияне тратятся охотнее всего

Аналитики Lamoda выяснили, что российские мужчины чаще женщин выбирают брендовую одежду: больше 70% их заказов состоят из вещей популярных премиальных марок. Об этом свидетельствуют данные исследования Lamoda. Аналитики изучили порядка двух миллионов заказов товаров премиум-сегмента и сделали выводы о типичной корзине покупателя дорогих вещей.

Так, среди женщин наиболее популярны оказались брендовые аксессуары — их доля составляет 27% против 18% у мужчин. Россиянки к дорогим сумкам и очкам заказывают джинсы и платья из массмаркета. Если говорить об обувном премиум-сегменте, самый часто заказываемый товар — кроссовки (45%).

"Самыми популярными у пользователей являются: футболка, сумка, платье, кроссовки, джинсы, солнцезащитные очки, брюки, поло и кеды. Чаще других недорогими вещами дополняют корзину заказов покупатели брендовых футболок поло, солнцезащитных очков и сумок", — сказано в пресс-релизе, направленном Лайфу.

Согласно данным исследования, за год вещи премиальных брендов россияне стали на 20% чаще покупать вместе с товарами масс-маркет-сегмента. Доля таких "смешанных" заказов составляет 58%.