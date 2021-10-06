Песков переадресовал ФСБ вопрос по работе "Солдатских матерей"
По словам представителя Кремля, он не знает о прекращении организацией взаимодействия с военнослужащими из-за перечня ФСБ об иноагентах.
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В Кремле не знают о заявлении правозащитной организации "Солдатские матери Санкт-Петербурга" о прекращении помощи военнослужащим в связи с принятым ФСБ приказом о перечне данных, запрещённых к передаче. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не знаю ничего об этом заявлении "Солдатских матерей". Они не говорят ни о каких конкретных ситуациях, которые возникли в связи с правоприменительной практикой", — сказал Песков.
Представитель Кремля рекомендовал обращаться именно в Федеральную службу безопасности для получения разъяснений.
Напомним, ФСБ утвердила перечень данных, не содержащих гостайну, за передачу которых за рубеж могут признать иностранным агентом. Дмитрий Песков, комментируя этот список, уточнил, что он не согласовывался с президентом Владимиром Путиным.
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