Песков переадресовал ФСБ вопрос по работе "Солдатских матерей"

В Кремле не знают о заявлении правозащитной организации "Солдатские матери Санкт-Петербурга" о прекращении помощи военнослужащим в связи с принятым ФСБ приказом о перечне данных, запрещённых к передаче. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не знаю ничего об этом заявлении "Солдатских матерей". Они не говорят ни о каких конкретных ситуациях, которые возникли в связи с правоприменительной практикой", — сказал Песков.