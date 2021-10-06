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Песков переадресовал ФСБ вопрос по работе "Солдатских матерей"

По словам представителя Кремля, он не знает о прекращении организацией взаимодействия с военнослужащими из-за перечня ФСБ об иноагентах.

6 октября, 13:13
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

В Кремле не знают о заявлении правозащитной организации "Солдатские матери Санкт-Петербурга" о прекращении помощи военнослужащим в связи с принятым ФСБ приказом о перечне данных, запрещённых к передаче. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не знаю ничего об этом заявлении "Солдатских матерей". Они не говорят ни о каких конкретных ситуациях, которые возникли в связи с правоприменительной практикой", — сказал Песков.

Представитель Кремля рекомендовал обращаться именно в Федеральную службу безопасности для получения разъяснений.

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Напомним, ФСБ утвердила перечень данных, не содержащих гостайну, за передачу которых за рубеж могут признать иностранным агентом. Дмитрий Песков, комментируя этот список, уточнил, что он не согласовывался с президентом Владимиром Путиным.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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