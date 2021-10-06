Дочь Гаркалина опровергла сообщения об ухудшении состояния актёра
Она отметила, что удивлена новостями о том, что отца перевели в реанимацию. По её словам, с артистом всё в порядке.
Валерий Гаркалин. Фото © Кино-театр.ру
Дочь народного артиста России Валерия Гаркалина Ника в беседе с РИА ФАН опровергла новости о том, что госпитализированного с коронавирусом актёра перевели в реанимацию из-за ухудшения состояния.
"Mash знает больше, чем я", — сказала дочь актёра, комментируя информацию, распространённую телеграм-каналом.
Она отметила, что с кинозвездой всё в порядке, состояние Гаркалина не ухудшалось.
Напомним, Mash сегодня сообщал, что у артиста ночью резко упал уровень сатурации, врачи подключили его к кислороду. О госпитализации народного артиста стало известно накануне. Тогда сообщалось, что у Гаркалина поражено от 25 до 50% лёгких. Дочь артиста рассказывала Лайфу, что болезнь протекает не так серьёзно, поскольку он прививался.
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