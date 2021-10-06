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Дочь Гаркалина опровергла сообщения об ухудшении состояния актёра

Она отметила, что удивлена новостями о том, что отца перевели в реанимацию. По её словам, с артистом всё в порядке.

6 октября, 13:28
<p>Валерий Гаркалин. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/944/foto/i5/1027388/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кино-театр.ру</a></p>

Валерий Гаркалин. Фото © Кино-театр.ру

Дочь народного артиста России Валерия Гаркалина Ника в беседе с РИА ФАН опровергла новости о том, что госпитализированного с коронавирусом актёра перевели в реанимацию из-за ухудшения состояния.

"Mash знает больше, чем я", — сказала дочь актёра, комментируя информацию, распространённую телеграм-каналом.

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Она отметила, что с кинозвездой всё в порядке, состояние Гаркалина не ухудшалось.

Напомним, Mash сегодня сообщал, что у артиста ночью резко упал уровень сатурации, врачи подключили его к кислороду. О госпитализации народного артиста стало известно накануне. Тогда сообщалось, что у Гаркалина поражено от 25 до 50% лёгких. Дочь артиста рассказывала Лайфу, что болезнь протекает не так серьёзно, поскольку он прививался.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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