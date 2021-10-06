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Анастасия Решетова высказалась о смене религии и заявила, что её сердце несвободно

А ещё блогерша призналась, что устала от тяжёлой энергии и бесконечных сплетен, перегорела и теперь бежит от публичности.

6 октября, 13:47
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CUhbTxKocUi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">volkonskaya.reshetova </a></p>

Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova

Бывшая девушка Тимати, модель и блогерша Анастасия Решетова спустя долгое время снова заговорила о своей вере. В сториз в "Инстаграме" экс-избранница рэпера ответила на вопрос, мусульманка ли она.

Скриншот сториз © Instagram / volkonskaya.reshetova

Скриншот сториз © Instagram / volkonskaya.reshetova

"Да. Какое-то время не говорила об этом. Считаю, что это стоит обсуждать лишь с самыми близкими сердцу людьми", — написала Решетова подписчику.

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Девушка также раскрыла, что её сердце несвободно, но быстро удалила сториз с этим признанием. Как пояснила Настя, она устала от тяжёлой энергии и бесконечных сплетен, перегорела и теперь бежит от публичности.

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Ранее блогерша рассказала, почему решила принять ислам. Она также отметила, что мужчина здесь ни при чём, ведь принимать какую-либо религию, чтобы понравиться кому-то, — неискренне.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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