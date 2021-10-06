Анастасия Решетова высказалась о смене религии и заявила, что её сердце несвободно
А ещё блогерша призналась, что устала от тяжёлой энергии и бесконечных сплетен, перегорела и теперь бежит от публичности.
Фото © Instagram / volkonskaya.reshetova
Бывшая девушка Тимати, модель и блогерша Анастасия Решетова спустя долгое время снова заговорила о своей вере. В сториз в "Инстаграме" экс-избранница рэпера ответила на вопрос, мусульманка ли она.
Скриншот сториз © Instagram / volkonskaya.reshetova
"Да. Какое-то время не говорила об этом. Считаю, что это стоит обсуждать лишь с самыми близкими сердцу людьми", — написала Решетова подписчику.
Девушка также раскрыла, что её сердце несвободно, но быстро удалила сториз с этим признанием. Как пояснила Настя, она устала от тяжёлой энергии и бесконечных сплетен, перегорела и теперь бежит от публичности.
Ранее блогерша рассказала, почему решила принять ислам. Она также отметила, что мужчина здесь ни при чём, ведь принимать какую-либо религию, чтобы понравиться кому-то, — неискренне.
Комментариев: 0