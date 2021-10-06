В Воронеже девочке-аутисту запретили кататься на карусели из-за "требований к посетителю"

В Воронеже ребёнка-инвалида не пустили на карусель из-за особых "требований к посетителю". Инцидент произошёл в торговом центре "Град", сообщает телеканал "360". При этом отмечается, что сначала сотрудники парка аттракционов запретили родителям прокатиться вместе с дочерью, а затем, узнав о диагнозе, совсем отказались обслуживать семью.

Как рассказала мама малышки, семья приехала в воскресенье в океанариум, а после его посещения поднялась на второй этаж ТЦ, где девочка увидела работающие аттракционы. По словам женщины, в Белгороде, где они живут, такие развлечения с лета не работают из-за ситуации с коронавирусом.

"Она очень любит эти аттракционы, для неё это положительные эмоции, а для нас с её отцом ещё одно-два слова в её словарном запасе. Дочь — неговорящий аутист", — отметила мать девочки.

В кассе родители оплатили три катания "ребёнок + взрослый" и отправились выбирать аттракцион. Вместе с папой девочка подошла к карусели "Гусеница", где оператор предложил, чтобы малышка прокатилась одна. Родители объяснили, что у дочки аутизм, поэтому она катается только в их сопровождении. После этого, по словам женщины, сотрудник парка передал по рации остальным, чтобы они не пропускали семью на аттракционы. А ошеломлённых родителей отправил к администратору. Та сообщила, что дети-инвалиды в их парке не допускаются к катанию на каруселях.

Мать девочки поинтересовалась, на каком основании был введён такой запрет. Сначала сотрудники сослались на распоряжение руководства, а затем упомянули некий ГОСТ. В свою очередь женщина возразила, отметив, что ребёнок абсолютно адекватен, а обстановка в парке не является для него раздражающим фактором. Однако администратор лишь вновь указала на какой-то ГОСТ и принесла извинения. В итоге родители девочки решили обратиться в Прокуратуру Воронежа.

Как сообщает телеканал "360", в парке аттракционов рассказали, что не получали официального обращения от семьи ребёнка. Руководитель юридического отдела парка Ирина Тищенко объяснила, что карусели — источник повышенной опасности.

"Есть требования к посетителям, которые связаны с ростом, возрастом, психическим здоровьем человека. У парка аттракционов возникает обязанность исполнить руководство по эксплуатации и установить ограничения и запреты для катания на аттракционной технике", — сказала Тищенко.

Также, по её словам, перед допуском к аттракционам оператор должен провести инструктаж для родителей и оценить, как посетитель на него реагирует, может ли следовать указаниям на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. При этом сотрудники могут отказать в катании.

Отметим, что Прокуратура Воронежской области проводит проверку по факту случившегося. Будет дана оценка правомерности отказа в оказании услуги, соблюдения прав ребёнка-инвалида.