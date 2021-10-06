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Шойгу наказал военных, отправивших почётный караул на венчание Романовых

Отмечается, что привлечение военнослужащих этой роты регламентировано нормативными правовыми актами Минобороны.

6 октября, 14:03
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CUfJL46oRKy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> grand_duke_george_of_russia</a></p>

Фото © Instagram / grand_duke_george_of_russia

Должностные лица Западного военного округа привлечены к дисциплинарной ответственности за предоставление военнослужащих на церемонию венчания потомка династии Романовых Георгия. Такое решение принял министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ведомстве.

Отмечается, что после церемонии проводилось служебное разбирательство. Были установлены нарушения требований руководящих документов отдельными должностными лицами, ведь привлечение военнослужащих роты почётного караула к мероприятиям регламентировано нормативными правовыми актами Минобороны.

Гостей венчания наследника Романовых уличили в нарушении масочного режима

Гостей венчания наследника Романовых уличили в нарушении масочного режима

Напомним, церемония венчания наследника царской династии Георгия Романова и итальянки Ребекки Беттарини прошла 1 октября в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге. Торжественное мероприятие посетило 1500 гостей со всего мира, в том числе и представители двадцати монарших семей из разных государств. Протоиерей епархии Петербурга назвал это событие историческим.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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