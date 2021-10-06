Шойгу наказал военных, отправивших почётный караул на венчание Романовых
Отмечается, что привлечение военнослужащих этой роты регламентировано нормативными правовыми актами Минобороны.
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Должностные лица Западного военного округа привлечены к дисциплинарной ответственности за предоставление военнослужащих на церемонию венчания потомка династии Романовых Георгия. Такое решение принял министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ведомстве.
Отмечается, что после церемонии проводилось служебное разбирательство. Были установлены нарушения требований руководящих документов отдельными должностными лицами, ведь привлечение военнослужащих роты почётного караула к мероприятиям регламентировано нормативными правовыми актами Минобороны.
Напомним, церемония венчания наследника царской династии Георгия Романова и итальянки Ребекки Беттарини прошла 1 октября в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге. Торжественное мероприятие посетило 1500 гостей со всего мира, в том числе и представители двадцати монарших семей из разных государств. Протоиерей епархии Петербурга назвал это событие историческим.
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