Шойгу наказал военных, отправивших почётный караул на венчание Романовых

Должностные лица Западного военного округа привлечены к дисциплинарной ответственности за предоставление военнослужащих на церемонию венчания потомка династии Романовых Георгия. Такое решение принял министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ведомстве.

Отмечается, что после церемонии проводилось служебное разбирательство. Были установлены нарушения требований руководящих документов отдельными должностными лицами, ведь привлечение военнослужащих роты почётного караула к мероприятиям регламентировано нормативными правовыми актами Минобороны.