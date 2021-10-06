В Омске задержали парня, угрожавшего расстрелом в школе
18-летний молодой человек уверяет, что пост был написан на спор — никого убивать он не собирался. Правоохранители же сомневаются в правдивости его слов о пари с загадочным другом.
Фото © ТАСС / Александр Манзюк
Житель Омска опубликовал в соцсети сообщение о готовящемся расстреле в школе. Аноним написал, что нападение будет совершено 21 октября. Его быстро вычислили правоохранители, а когда нагрянули, услышали странную отмазку. Парень заявил, что якобы поспорил с другом на две тысячи рублей. Как Лайфу пояснил источник, 18-летний омич якобы заключил пари с приятелем о том, что за пост на него не заведут уголовное дело.
Как Дмитрий Г. рассказал сотрудникам Центра по противодействию экстремизму, он встретился во дворе со своим старым знакомым Артёмом и парни стали обсуждать произошедшую в пермском университете стрельбу. Тогда-то между ними и зародился спор. 1 октября на своей странице Дима опубликовал запись о готовящемся нападении на школу № 53, а позднее получил от Артёма выигранные деньги — две тысячи рублей. Правоохранители, выслушав парня, усомнились в существовании Артёма, ведь ни номера, ни странички в соцсетях, ни нового адреса своего друга Дмитрий назвать не смог.
Фото © LIFE
Пробив по базам всех Артёмов, которые проживали в этом районе, силовики показали фотографии Диме, но он никого не опознал. При этом изначально задержанный даже отрицал свою причастность к произошедшему, но правоохранители обнаружили страничку с опубликованным постом в его телефоне. При обыске дома у Дмитрия был найден баллончик от пневматического пистолета, однако оружия не было. У родственников парня его также не оказалось. В отношении "спорщика" возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к массовому убийству", он находится на допросе в Следственном комитете.
А ранее Лайф рассказывал, что оперативники нагрянули с обыском к 14-летнему тиктокеру, угрожавшему расстрелом школы в Зеленограде. Также СК проверял телеграм-канал, автор которого пригрозил устроить стрельбу в томском колледже.
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