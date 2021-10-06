Суд арестовал гражданского мужа экс-замминистра просвещения Раковой

Ранее в МВД рассказали, что Марина Ракова, занимая пост гендиректора Фонда новых форм развития образования, фиктивно устроила Стеценко в эту организацию. С 2017 по 2019 год под видом зарплаты он получил более девяти миллионов рублей. Уголовное дело против него и Раковой возбуждено по заявлению нынешнего руководства фонда.