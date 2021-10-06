Суд арестовал гражданского мужа экс-замминистра просвещения Раковой
Артур Стеценко был задержан сегодня, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
Суд арестовал гражданского мужа экс-замминистра просвещения Раковой. Видео © Тверской суд Москвы
Тверской суд Москвы арестовал гражданского мужа экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Артур Стеценко останется под стражей как минимум до 5 декабря.
"Стеценко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", — уточнили в суде.
Ранее в МВД рассказали, что Марина Ракова, занимая пост гендиректора Фонда новых форм развития образования, фиктивно устроила Стеценко в эту организацию. С 2017 по 2019 год под видом зарплаты он получил более девяти миллионов рублей. Уголовное дело против него и Раковой возбуждено по заявлению нынешнего руководства фонда.
Напомним, Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении свыше 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в рамках проекта "Учитель будущего" в 2019 году. Однако на допрос она не пришла, выключила телефоны и перестала выходить на связь с родственниками. По одной из версий, она могла скрыться от следствия на Украине сразу после обыска. Сообщалось, что телефон Раковой запеленговали в одном из сёл Воронежской области недалеко от границы с Незалежной. 6 октября МВД сообщило о её задержании. По некоторым данным, она сама пришла к следователям.
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