Сколько россиян не знает, как оплачивать коммуналку, показал опрос

Девять из десяти россиян (91% из граждан, умеющих оплачивать коммунальные услуги) каждый месяц снимают показания счётчиков электроэнергии и водоснабжения. По усреднённому значению счета оплачивает лишь 4% респондентов. А 15% россиян не представляют, как в принципе следует производить оплату коммунальных услуг. Такие данные приводят "Новости Mail.ru".

Согласно результатам исследования, проведённого в период с 30 сентября по 4 октября, всего 82% считывают информацию о жилищных работах на доске объявлений у подъезда. 10% пользуются сайтами коммунальных служб, а 8% узнают об изменениях через почту.

Больше половины россиян (57%) жалуются на начисление платы за коммунальные услуги, а 49% респондентов недовольны капитальным ремонтом. Также есть жалобы не неудовлетворительное состояние многоквартирных жилых домов (44%), благоустройство придомовых территорий (43%) и качество коммунальных ресурсов (42%). Кроме того, респонденты назвали и другие проблемы: законность действий ТСЖ, общие собрания собственников, управление объектами и раскрытие информации управляющими организациями.

Отмечается, что треть респондентов никогда не отправляла жалоб на представителей сферы ЖКХ, поскольку в этом не возникало необходимости. В то же время выяснилось, что другая треть россиян посылала такие обращения несколько раз. Также 8% жалуются на структуры ЖКХ, а 13% не имеют представления о процедуре отправления обращений.

Кроме того, всего у 7,7% опрошенных отключали свет или воду из-за долгов. 11,5% россиян не знали о том, что могут отключить неиспользуемые приборы (радио, телевидение, телефон). А 88,5% знали о подобном способе "домашней экономии". Также есть информация, что 83,6% россиян в курсе, что существует возможность сменить управляющую компанию, а 16% — нет.

Как отмечается, в исследовании приняло участие 19 тысяч респондентов из 50 российских регионов.