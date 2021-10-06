Меркель заявила, что транспортировка газа по "Северному потоку – 2" пока не одобрена
При этом, уточнила канцлер ФРГ, Россия выполняет все свои контрактные обязательства по поставкам голубого топлива в Европу.
Фото © Instagram / bundeskanzlerin
Транспортировка газа по "Северному потоку – 2" пока не одобрена. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель, передаёт Reuters, после неформального саммита ЕС — Западные Балканы.
Также канцлер ФРГ уточнила, что Россия выполняет все свои контрактные обязательства по поставкам топлива в Европу.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия может обновить рекорд поставок энергоносителей в Европу. По словам главы государства, "в истории нет ни одного случая", когда "Газпром" отказал бы потребителям в увеличении поставок.
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