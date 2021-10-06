Меркель заявила, что транспортировка газа по "Северному потоку – 2" пока не одобрена

Транспортировка газа по "Северному потоку – 2" пока не одобрена. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель, передаёт Reuters, после неформального саммита ЕС — Западные Балканы.

Также канцлер ФРГ уточнила, что Россия выполняет все свои контрактные обязательства по поставкам топлива в Европу.