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Московскому бизнесу выделят ещё 500 млн рублей из-за ситуации с коронавирусом

В этом году в городе было одобрено почти полторы тысячи заявок на субсидии и гранты на общую сумму более 1,5 млрд рублей.

6 октября, 14:43
<p>Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов </p>

Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Московскому бизнесу выделят гранты и субсидии на полмиллиарда рублей из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин на своей страничке во "ВКонтакте".

"Одобрили московскому бизнесу ещё 500 млн рублей в виде субсидий и грантов. Помогаем пережить пандемию, чтобы у людей была работа. В этом году одобрено почти 1,5 тысячи заявок на субсидии и гранты на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Предприниматели могут компенсировать затраты на коммунальные услуги, проценты по кредитам, покупку оборудования", — проинформировал он.

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Напомним, что в конце лета власти Москвы расширили список приоритетных отраслей для поддержки бизнеса. Теперь к ним относятся сфера общественного питания, культурная, досуговая и спортивные отрасли, а также те, кто оказывает населению бытовые услуги.

Лайф также рассказывал, что на поддержку бизнеса и НКО в России выделят дополнительные восемь миллиардов рублей. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, многие малые и средние предприниматели в условиях пандемии ковида по-прежнему находятся в сложном положении.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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