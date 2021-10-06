Московскому бизнесу выделят ещё 500 млн рублей из-за ситуации с коронавирусом

Московскому бизнесу выделят гранты и субсидии на полмиллиарда рублей из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин на своей страничке во "ВКонтакте".

"Одобрили московскому бизнесу ещё 500 млн рублей в виде субсидий и грантов. Помогаем пережить пандемию, чтобы у людей была работа. В этом году одобрено почти 1,5 тысячи заявок на субсидии и гранты на общую сумму более 1,5 млрд рублей. Предприниматели могут компенсировать затраты на коммунальные услуги, проценты по кредитам, покупку оборудования", — проинформировал он.

Напомним, что в конце лета власти Москвы расширили список приоритетных отраслей для поддержки бизнеса. Теперь к ним относятся сфера общественного питания, культурная, досуговая и спортивные отрасли, а также те, кто оказывает населению бытовые услуги.