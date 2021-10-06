Вучич попросит помощи у Путина из-за энергетического кризиса

Президент Сербии Александр Вучич выразил обеспокоенность ситуацией на энергорынке Европы. Как заявил лидер республики на полях саммита Европейский союз – Западные Балканы, прошедшего в Словении, за помощью он обратится к российскому коллеге Владимиру Путину.

"Цена газа уже сегодня 1900 долларов за тысячу кубических метров. Это ненормальные цены, их невозможно выдержать. Наша цена по-прежнему — 270 долларов", — отметил Вучич.

Президент Сербии также подчеркнул, что 7 октября в Белграде встретится с вице-премьером РФ Юрием Борисовым. Через него сербский лидер и намерен передать послание Путину.

"Передам ему личное сообщение для Владимира Путина, которого попрошу помочь нам с этим вопросом, чтобы мы получили максимально большой процент нефтяной формулы и как можно более низкий процент биржевой формулы", — сказал Вучич.

Как он подчеркнул, нынешние биржевые цены на голубое топливо выдержать не сможет не только Сербия, а вообще никто.

Ранее премьер-министр Польши обвинил "Газпром" в повышении мировых цен на энергию. По мнению политика, ситуация на рынке регулируется искусственным способом и главный вентиль в этом смысле в руках у России.

Напомним, что постепенный рост цен на топливо начался в августе и уже к 1 октября стоимость газа приблизилась к $1200 за тысячу кубометров и продолжила расти. По данным СМИ, пять стран Европейского союза предлагают провести расследование по факту рекордного скачка цен на газ. Чехия, Франция, Испания и некоторые другие страны хотят понять причины того, почему газовые контракты оказались недостаточными для сдерживания цен на европейском рынке топлива.