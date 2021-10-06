В Совбезе РФ рассказали, как террористы используют заражённых коронавирусом
Оказалось, что за рубежом уже имелись факты умышленного инфицирования ковидом как военного, так и гражданского населения.
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Террористы в некоторых странах пытаются использовать людей, заражённых коронавирусом, для ещё большего распространения заболевания. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал замсекретаря Совета безопасности России Юрий Коков. Такие прецеденты, по его словам, в частности, выявлены индийскими спецслужбами и в Тунисе.
"Уже отмечены попытки использования заражённых коронавирусом лиц для инфицирования гражданского населения. Такие действия, например, выявлены индийскими спецслужбами. В свою очередь, в Тунисе арестованы местные экстремисты, незаконно проникшие в казармы военнослужащих правоохранительных органов с целью инфицирования личного состава", — проинформировал Коков.
Напомним, что в России впервые с начала пандемии от коронавируса умерло более 900 человек за сутки. За весь период эпидемии скончалось 212 625 пациентов, было выявлено 7 662 560 случаев коронавируса.
Ранее в Кремле назвали нежелательным сценарием объявление локдауна для любого региона. Дмитрий Песков напомнил, что все регионы в условиях пандемии принимают меры в зависимости от эпидситуации.
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