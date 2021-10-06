В Совбезе РФ рассказали, как террористы используют заражённых коронавирусом

Террористы в некоторых странах пытаются использовать людей, заражённых коронавирусом, для ещё большего распространения заболевания. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал замсекретаря Совета безопасности России Юрий Коков. Такие прецеденты, по его словам, в частности, выявлены индийскими спецслужбами и в Тунисе.

"Уже отмечены попытки использования заражённых коронавирусом лиц для инфицирования гражданского населения. Такие действия, например, выявлены индийскими спецслужбами. В свою очередь, в Тунисе арестованы местные экстремисты, незаконно проникшие в казармы военнослужащих правоохранительных органов с целью инфицирования личного состава", — проинформировал Коков.

Напомним, что в России впервые с начала пандемии от коронавируса умерло более 900 человек за сутки. За весь период эпидемии скончалось 212 625 пациентов, было выявлено 7 662 560 случаев коронавируса.