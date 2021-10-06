НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Это же зашквар": Звезда сборной Украины Зинченко выложил фото с Хабибом и взбесил своих подписчиков

В комментариях люди уверены, что после этого игрок должен завершить выступления за национальную команду Незалежной.

6 октября, 15:04

Фото © Instagram / zinchenko_96

Лидер сборной Украины по футболу Александр Зинченко в своём инстаграме выложил фотографию с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Однако снимок вызвал неоднозначную реакцию подписчиков игрока.

"Было приятно смотреть игру и общаться с тобой", — подписал футболист серию снимков с Нурмагомедовым.

Однако большая часть комментаторов встретила снимок негативно. Подписчики уверены, что Зинченко не должен был фотографироваться с экс-чемпионом UFC только потому, что он представляет Россию.

"На этих фото есть один лишний элемент — из России", — написал пользователь с ником ostapmikitin.

"Саня, и ты туда же? Ну, не зашкваривайся ты так, имей уважение к гражданам своей страны, особенно к тем, кто погиб от агрессии "братских" соседей. Ты играешь за сборную, под нашими гербом и флагом защищаешь честь страны", — подчеркнул sergeymomotov.

Другие считают, что после такой публикации Зинченко должен расстаться с надеждами ещё сыграть за сборную Украины, особенно в статусе капитана команды.

"Саня, прощайся со сборной Украины", — отметил artur_0525.

Впрочем, нашлись и те, кто решил поддержать Зинченко после публикации совместного фото с Нурмагомедовым.

"Сейчас начнётся. О нет, он же из России. Крепись, Зина, и продолжай быть таким же шикарным футболистом", — подчеркнул один из комментаторов.

Затравленная легкоатлетка Магучих рассказала о появлении инструкции для украинских спортсменов

Затравленная легкоатлетка Магучих рассказала о появлении инструкции для украинских спортсменов

Ранее Лайф сообщал, что легкоатлетку Ярославу Магучих затравили на родине за фото с россиянкой Марией Ласицкене. 19-летнюю спортсменку пристыдили за объятия "с офицером страны-агрессора". Комментаторы даже спросили, не "печёт ли ей руку" флаг Незалежной. Милонов предложил предоставить украинской легкоатлетке политическое убежище в России.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"С такой поддержкой нам под силу всё": Лидер сборной Украины поблагодарил болельщиков после разгрома на Евро-2020

4 июля, 10:34

Нурмагомедов и Роналду провели дуэль взглядов

вчера в 16:55

Карпин на детекторе лжи рассказал, нужен ли ему Дзюба в сборной России

сегодня в 14:11

Финский арбитр Хютия назначен заместителем главы департамента судейства РФС

сегодня в 13:25

Путин призвал не ставить Украину в трудное положение из-за транзита газа в Европу

сегодня в 15:57

Новости партнеров

Layer 1