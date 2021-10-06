"Это же зашквар": Звезда сборной Украины Зинченко выложил фото с Хабибом и взбесил своих подписчиков
В комментариях люди уверены, что после этого игрок должен завершить выступления за национальную команду Незалежной.
Фото © Instagram / zinchenko_96
Лидер сборной Украины по футболу Александр Зинченко в своём инстаграме выложил фотографию с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Однако снимок вызвал неоднозначную реакцию подписчиков игрока.
"Было приятно смотреть игру и общаться с тобой", — подписал футболист серию снимков с Нурмагомедовым.
Однако большая часть комментаторов встретила снимок негативно. Подписчики уверены, что Зинченко не должен был фотографироваться с экс-чемпионом UFC только потому, что он представляет Россию.
"На этих фото есть один лишний элемент — из России", — написал пользователь с ником ostapmikitin.
"Саня, и ты туда же? Ну, не зашкваривайся ты так, имей уважение к гражданам своей страны, особенно к тем, кто погиб от агрессии "братских" соседей. Ты играешь за сборную, под нашими гербом и флагом защищаешь честь страны", — подчеркнул sergeymomotov.
Другие считают, что после такой публикации Зинченко должен расстаться с надеждами ещё сыграть за сборную Украины, особенно в статусе капитана команды.
"Саня, прощайся со сборной Украины", — отметил artur_0525.
Впрочем, нашлись и те, кто решил поддержать Зинченко после публикации совместного фото с Нурмагомедовым.
"Сейчас начнётся. О нет, он же из России. Крепись, Зина, и продолжай быть таким же шикарным футболистом", — подчеркнул один из комментаторов.
Ранее Лайф сообщал, что легкоатлетку Ярославу Магучих затравили на родине за фото с россиянкой Марией Ласицкене. 19-летнюю спортсменку пристыдили за объятия "с офицером страны-агрессора". Комментаторы даже спросили, не "печёт ли ей руку" флаг Незалежной. Милонов предложил предоставить украинской легкоатлетке политическое убежище в России.
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