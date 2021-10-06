Анжелика Варум отказалась от поездок в Крым

Певица Анжелика Варум заявила, что отказалась от поездок в Крым, чтобы спокойно навещать проживающих на Украине родственников. Об этом она сообщила в интервью Ирине Шихман в ютуб-шоу "А поговорить?".

"У меня нет возможности. <…> Иначе я попаду в чёрные списки и не смогу приехать во Львов. У меня там родные, бабушкина сестра 96 лет, ну когда-то её надо навещать. Там могилы, за которыми только я ухаживаю", — объяснила Варум.

Певица также сравнила с сумасшедшим домом обострение отношений между Россией и Украиной. А народы этих стран, по мнению Варум, похожие и родные. Также исполнительница добавила, что в её роду были как украинцы, так и поляки. Поэтому тема отношений России и Незалежной вызывает в ней протест.