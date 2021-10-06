Неизвестный уже неделю терроризирует школу в Москве, угрожая нападением

Неизвестный человек в столичном районе Внуково угрожает совершить нападение на школу № 41 и постоянно оставляет анонимные сообщения о готовящейся расправе. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

Всё началось в начале октября, когда в группу окружного УВД в соцсети "ВКонтакте" пришло сообщение от некоего Сергея Фоминых. Он указал на телеграм-канал, где админ писал о готовящемся третьего числа вооружённом нападении на учебное заведение. В ходе проверки никаких взрывчатых устройств правоохранители не обнаружили.

По мнению директора, за угрозами может стоять ученик-хулиган, который перевёлся за неделю до этого, но во время учёбы вёл себя ужасно и огрызался при общении с учителями. Спецслужбы проверили телефон подростка, однако никаких подозрительных записей не нашли. Из списка подозреваемых парня вычеркнули. Кроме того, полицейские подозревают, что "Серёга Фоминых" был фейком, что подтверждает и внезапное удаление сомнительного канала.

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Однако после этого угрозы не прекратились. Накануне правоохранители получили информацию о расписанной двери запасного выхода в подъезде дома по улице Изваринской. Надпись на ней гласила "Убью школа IX.XI № 41 вторник 05.09.21", а рядом на окне "теракт+бог/09.11.2021 № 41". Кроме того, к правоохранителям массово обращаются и встревоженные родители, чьи дети учатся в этой школе. Сейчас здание находится под охраной полиции, проводится проверка. Информация также передана в прокуратуру и Следственный комитет.