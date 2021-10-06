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Зеленский попросил гарантии безопасности Украины после запуска "Северного потока – 2"

По мнению президента, начало поставок газа по этому маршруту будет означать эскалацию угроз для его страны и Европы.

6 октября, 19:09
<p>Фото © Офис президента Украины</p>

Фото © Офис президента Украины

В связи с запуском "Северного потока – 2" Украина просит гарантирующий безопасность стране "международно-правовой механизм". Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский в ходе встречи с главой ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Запуск "Северного потока – 2" означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить чёткий международно-правовой механизм, гарантирующий безопасность", — приводит офис президента Украины слова Зеленского.

Отмечается, что президенты кроме вопроса энергетической безопасности Украины и Европы обсудили ситуацию в Донбассе. Зеленский заверил, что Незалежная старается с помощью "активизации работ всех переговорных форматов" достичь мира на востоке страны, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Рассчитываем на дальнейшую действенную поддержку ФРГ. Мы очень ценим посреднические усилия Берлина в рамках "нормандского формата", — отметил Зеленский.

Также в ходе встречи политики затронули вопрос, касающийся работы площадки "Крымская платформа". Зеленский отметил, что власти Украины благодарны ФРГ за "участие в саммите и присоединение к его итоговой декларации". Кроме того, они обсудили такие темы, как перспективы интеграции страны в Евросоюз и НАТО.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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