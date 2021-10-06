Задержан подозреваемый в стрельбе в школе в Техасе
Предполагаемому стрелку уже предъявили обвинения по нескольким пунктам. Информации о состоянии четверых пострадавших нет.
Фото © ТАСС / AP Photo / LM Otero
Полицейский департамент города Арлингтон (Техас, США) сообщил о задержании подозреваемого в стрельбе в местной школе. Как отмечается, предполагаемый злоумышленник был взят под стражу без происшествий, ему уже предъявлены обвинения.
В частности, задержанному вменяют нападение с применением оружия с отягчающими обстоятельствами. Уточняется также, что большинство учеников были благополучно эвакуированы и не пострадали. О состоянии четверых раненых — трёх школьников и педагога — информации нет.
Как уже писал Лайф, о стрельбе сообщила мать одной из учениц. В Сеть женщина выложила видео, на котором слышны звуки выстрелов.
Комментариев: 0