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Задержан подозреваемый в стрельбе в школе в Техасе

Предполагаемому стрелку уже предъявили обвинения по нескольким пунктам. Информации о состоянии четверых пострадавших нет.

6 октября, 18:44
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / LM Otero</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / LM Otero

Полицейский департамент города Арлингтон (Техас, США) сообщил о задержании подозреваемого в стрельбе в местной школе. Как отмечается, предполагаемый злоумышленник был взят под стражу без происшествий, ему уже предъявлены обвинения.

В частности, задержанному вменяют нападение с применением оружия с отягчающими обстоятельствами. Уточняется также, что большинство учеников были благополучно эвакуированы и не пострадали. О состоянии четверых раненых — трёх школьников и педагога — информации нет.

Стрельбу в школе в Техасе устроил 18-летний ученик, и теперь его ищет полиция

Стрельбу в школе в Техасе устроил 18-летний ученик, и теперь его ищет полиция

Как уже писал Лайф, о стрельбе сообщила мать одной из учениц. В Сеть женщина выложила видео, на котором слышны звуки выстрелов.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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