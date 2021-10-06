Жительница Перми сняла на камеру массовую гибель птиц. Видео © VK / "ЧП ДТП Пермь"

Массовая гибель голубей произошла в Мотовилихинском районе Перми. Усыпанную мёртвыми птицами улицу сняла одна из местных жительниц.

"Сколько живу я, такое вижу впервые, здесь всё усыпано мёртвыми голубями", — комментирует она происходящее.

Что стало причиной гибели пернатых, неизвестно. Однако в комментариях пользователи предположили, что всему виной отрава для крыс, которую могли съесть птицы. Стоит отметить, что в городе с 15 сентября проводится второй этап дератизации.