"Всё усыпано мёртвыми голубями": Жительница Перми сняла на камеру массовую гибель птиц
В комментариях пользователи предположили, что всему виной стала отрава для крыс, которую могли съесть пернатые.
Скриншот видео © VK / "ЧП ДТП Пермь"
Жительница Перми сняла на камеру массовую гибель птиц. Видео © VK / "ЧП ДТП Пермь"
Массовая гибель голубей произошла в Мотовилихинском районе Перми. Усыпанную мёртвыми птицами улицу сняла одна из местных жительниц.
"Сколько живу я, такое вижу впервые, здесь всё усыпано мёртвыми голубями", — комментирует она происходящее.
Что стало причиной гибели пернатых, неизвестно. Однако в комментариях пользователи предположили, что всему виной отрава для крыс, которую могли съесть птицы. Стоит отметить, что в городе с 15 сентября проводится второй этап дератизации.
А ранее врач-инфекционист рассказала, какими смертельно опасными болезнями можно заразиться от птиц. Такие заболевания передаются воздушно-капельным, пищевым или воздушно-пылевым путём.
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