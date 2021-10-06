НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На Украине обозначили очередное условие встречи Путина и Зеленского

Лидер Незалежной уверен, что прямой диалог двух столиц должен строиться на том, что важно гражданам — на пути к миру.

6 октября, 18:18
<p>Фото © Сайт президента Украины</p>

Фото © Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным, но при выполнении некоторых условий. По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, для этого в отношениях Москвы и Киева должны исчезнуть вопросы "оккупации Россией части территорий" и "удерживания в заложниках украинских граждан", его слова приводит УНИАН.

"А уже после этого переговоры могут дойти и до других пунктов, как восстановление дипломатических отношений, транспортного сообщения", — заметил Никифоров.

"Ъ": Киев не ответил на предложение Кремля обсудить возобновление транспортного сообщения

"Ъ": Киев не ответил на предложение Кремля обсудить возобновление транспортного сообщения

При этом Зеленский уверен, что прямой диалог двух государств должен строиться на том, что украинское и российское общества считают первоочередным, а именно — путь к миру, добавил пресс-секретарь.

А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не увидел продвижения в вопросе встречи Путина и Зеленского. Он заявил об отсутствии какого-либо диалога или хотя бы определения тем, которые лидеры государств могли бы обсудить на встрече.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Британцы согласились со словами Путина об "истерике и неразберихе" на энергорынке Европы

сегодня в 17:43

"Ъ": Киев не ответил на предложение Кремля обсудить возобновление транспортного сообщения

сегодня в 09:42

Мишустин назначил Баталину первым замминистра труда и соцзащиты

сегодня в 15:50

Вучич попросит помощи у Путина из-за энергетического кризиса

сегодня в 14:34

"Овца!": Сотрудница "Пятёрочки" избила покупательницу, заподозрив в краже сыра

сегодня в 18:58

Новости партнеров

Layer 1