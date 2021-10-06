На Украине обозначили очередное условие встречи Путина и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным, но при выполнении некоторых условий. По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, для этого в отношениях Москвы и Киева должны исчезнуть вопросы "оккупации Россией части территорий" и "удерживания в заложниках украинских граждан", его слова приводит УНИАН.

"А уже после этого переговоры могут дойти и до других пунктов, как восстановление дипломатических отношений, транспортного сообщения", — заметил Никифоров.

При этом Зеленский уверен, что прямой диалог двух государств должен строиться на том, что украинское и российское общества считают первоочередным, а именно — путь к миру, добавил пресс-секретарь.