На Украине обозначили очередное условие встречи Путина и Зеленского
Лидер Незалежной уверен, что прямой диалог двух столиц должен строиться на том, что важно гражданам — на пути к миру.
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Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным, но при выполнении некоторых условий. По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, для этого в отношениях Москвы и Киева должны исчезнуть вопросы "оккупации Россией части территорий" и "удерживания в заложниках украинских граждан", его слова приводит УНИАН.
"А уже после этого переговоры могут дойти и до других пунктов, как восстановление дипломатических отношений, транспортного сообщения", — заметил Никифоров.
При этом Зеленский уверен, что прямой диалог двух государств должен строиться на том, что украинское и российское общества считают первоочередным, а именно — путь к миру, добавил пресс-секретарь.
А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не увидел продвижения в вопросе встречи Путина и Зеленского. Он заявил об отсутствии какого-либо диалога или хотя бы определения тем, которые лидеры государств могли бы обсудить на встрече.
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