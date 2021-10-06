Британцы согласились со словами Путина об "истерике и неразберихе" на энергорынке Европы

Британская элита продолжает обвинять Россию. Как это ни парадоксально, на сей раз она винит её в том, что та поставляет недостаточно этого дьявольского ископаемого топлива. Москва больше не прислушивается к тому, что говорит Лондон, — к счастью для неё

Heike Muuga