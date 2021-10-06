Британцы согласились со словами Путина об "истерике и неразберихе" на энергорынке Европы
Нынешняя ситуация с ростом цен на голубое топливо в условиях дефицита возникла в том числе из-за спекуляций на климатических проблемах, отметил ранее президент.
Фото © Kremlin.ru
Заявление президента России Владимира Путина об "истерике и неразберихе" на топливных рынках Европы вызвало восхищение среди читателей британской газеты The Telegraph. Хотя некоторые сами удивились тому, что соглашаются с лидером РФ, в целом пришли к выводу о правоте Путина.
Боже, никогда не думал, что соглашусь в чём-то с Путиным. Но здесь он прав. Может, сейчас нам стоит заняться добычей с применением технологий гидроразрыва пласта
Путин прав. Возобновляемые источники — это замечательно, но, когда такая энергетика даёт сбои, все мы оказываемся в опасности. Разумнее было бы всё делать постепенно, без бешеной спешки, из-за которой все мы очень уязвимы
Некоторые даже отметили, что Россия, к счастью, "не прислушивается" к заявлениям Великобритании, которая обвиняет Москву в нехватке газа.
Британская элита продолжает обвинять Россию. Как это ни парадоксально, на сей раз она винит её в том, что та поставляет недостаточно этого дьявольского ископаемого топлива. Москва больше не прислушивается к тому, что говорит Лондон, — к счастью для неё
Ранее президент России Владимир Путин назвал недопустимыми политически окрашенные решения в области энергетики. Лидер призвал не забывать, что от грамотных шагов в этой сфере зависят работа предприятий и благополучие людей. Путин также заявил, что энергетическая стратегия РФ должна быть рассчитана на два-три десятилетия. Решения в этой области должны быть взвешенными, а также учитывать национальные интересы и потребности граждан, заметил глава государства.
Напомним, что постепенный рост цен на топливо начался в августе и уже к 1 октября стоимость газа приблизилась к $1200 за тысячу кубометров и продолжила расти. Сегодня, 6 октября, цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1900 долларов. При этом в течение дня она обвалилась на 600 долларов. По данным СМИ, пять стран Европейского союза предлагают провести расследование по факту рекордного скачка цен на газ. Чехия, Франция, Испания и некоторые другие государства хотят понять причины того, почему газовые контракты оказались недостаточными для сдерживания цен на европейском рынке топлива.
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