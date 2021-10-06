Психолог Александр Кичаев обеспокоен тем, как образ жизни актёра Алексея Панина, его эпатажное поведение, сексуальная раскрепощённость и тяга к голым фотосессиям повлияют на будущее его дочери Нюси, которую звезда в одиночку воспитывает с семилетнего возраста. Сейчас девочке уже 14. И психолог опасается, что у неё могли сформироваться неверные ценности и опасные модели поведения, пишут "Дни.ру".

"Дети ещё не имеют такого иммунитета социального против извращений, против различных девиаций, поэтому для детской натуры это может быть серьёзным ударом, культурным шоком", — рассуждает специалист.

С одной стороны, продолжает Кичаев, девочка, наверное, уже привыкла, что "папа её такой чудак", для неё это уже не является каким-то открытием. Но ведь "привыкнуть" к ситуации не означает "принять" её, указывает он.

"У неё может быть либо принятие этого, когда она его защищает или даже пытается подражать, либо отторжение. Её уже ничем особо не удивишь, к сожалению", — добавил психолог.