"Иммунитет к извращениям": Психолог беспокоится о дочке Панина из-за его голых фотосессий
По словам эксперта, у 14-летней Нюси могли сформироваться неверные ценности и опасные модели поведения.
Фото © Instagram / actor_ap
Психолог Александр Кичаев обеспокоен тем, как образ жизни актёра Алексея Панина, его эпатажное поведение, сексуальная раскрепощённость и тяга к голым фотосессиям повлияют на будущее его дочери Нюси, которую звезда в одиночку воспитывает с семилетнего возраста. Сейчас девочке уже 14. И психолог опасается, что у неё могли сформироваться неверные ценности и опасные модели поведения, пишут "Дни.ру".
"Дети ещё не имеют такого иммунитета социального против извращений, против различных девиаций, поэтому для детской натуры это может быть серьёзным ударом, культурным шоком", — рассуждает специалист.
С одной стороны, продолжает Кичаев, девочка, наверное, уже привыкла, что "папа её такой чудак", для неё это уже не является каким-то открытием. Но ведь "привыкнуть" к ситуации не означает "принять" её, указывает он.
"У неё может быть либо принятие этого, когда она его защищает или даже пытается подражать, либо отторжение. Её уже ничем особо не удивишь, к сожалению", — добавил психолог.
Напомним, что в этом году Панин тайно женился во второй раз. Новой избранницей 44-летнего артиста стала 40-летняя Ева Тарлакян. По словам женщины, она знает Панина как совершенно не того человека, которого зрители видят на экране. Новая супруга артиста призналась, что мечтает родить мужу ещё одного ребёнка.
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