Сечин предложил резервное топливо на холодную зиму — мазут

Электрогенерирующие компании должны заранее задуматься о заключении контрактов на закупку мазута, который можно использовать как резервное топливо. Такое предложение высказал глава "Роснефти" Игорь Сечин в связи с растущими ценами на газ на европейских рынках.

"Желательно, чтобы генераторы электроэнергии заранее побеспокоились о заключении обязывающих контрактов на закупку мазута в качестве резервного топлива в условиях риска увеличения экспорта газа уже сейчас", — сказал он на совещании по вопросам энергетики с участием президента России Владимира Путина.

Это необходимо на фоне стремительного роста цен на газ, прогноза холодной зимы и роста потребления в Китае, уточнил глава корпорации. Ситуация на топливном рынке РФ сейчас стабильна, а запасы везде сформированы, заметил Сечин. Кроме того, ремонты нефтеперерабатывающих заводов спланированы без рисков прохождения осенне-зимнего периода, добавил он.