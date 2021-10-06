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Сечин предложил резервное топливо на холодную зиму — мазут

Ситуация на топливном рынке России сейчас стабильна, а запасы везде сформированы, заметил глава "Роснефти".

6 октября, 17:15
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Электрогенерирующие компании должны заранее задуматься о заключении контрактов на закупку мазута, который можно использовать как резервное топливо. Такое предложение высказал глава "Роснефти" Игорь Сечин в связи с растущими ценами на газ на европейских рынках.

"Желательно, чтобы генераторы электроэнергии заранее побеспокоились о заключении обязывающих контрактов на закупку мазута в качестве резервного топлива в условиях риска увеличения экспорта газа уже сейчас", — сказал он на совещании по вопросам энергетики с участием президента России Владимира Путина.

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Это необходимо на фоне стремительного роста цен на газ, прогноза холодной зимы и роста потребления в Китае, уточнил глава корпорации. Ситуация на топливном рынке РФ сейчас стабильна, а запасы везде сформированы, заметил Сечин. Кроме того, ремонты нефтеперерабатывающих заводов спланированы без рисков прохождения осенне-зимнего периода, добавил он.

А ранее вице-премьер РФ Александр Новак заметил, что энергокризис в Европе и высокие цены на газ не отвечают интересам РФ. При этом, уточнил он, Россия полностью выполняет все взятые на себя обязательства по поставкам голубого топлива.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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