И.о. ректора МГТУ имени Баумана назначили выпускника вуза Гордина

Исполняющим обязанности ректора Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана назначен Михаил Гордин. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Согласно приказу Минобрнауки России, он вступает в полномочия с 7 октября 2021 года. Михаил Гордин — выпускник МГТУ им. Н.Э. Баумана", — уточняется в релизе.

Отмечается, что карьерный путь Гордин начал в должности научного сотрудника в Институте системного анализа РАН. Он был директором департамента проектов переработки попутного газа ТНК-ВР, работал управляющим директором компании, а также членом правления ООО "Сибур". А перед тем, как прийти в университет, Гордин занимал должность генерального директора ФГУП "ЦИАМ имени П.И. Баранова".

С апреля 2010 года ректором МГТУ имени Н.Э. Баумана был Анатолий Александров.