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И.о. ректора МГТУ имени Баумана назначили выпускника вуза Гордина

До этого он был генеральным директором ЦИАМ имени П.И. Баранова. Согласно приказу, к исполнению полномочий он приступит с 7 октября 2021 года.

6 октября, 17:01
<p>Михаил Гордин. Фото © <a href="https://www.facebook.com/CIAMofficial/posts/609560103279385" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЦИАМ</a></p>

Михаил Гордин. Фото © ЦИАМ

Исполняющим обязанности ректора Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана назначен Михаил Гордин. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Согласно приказу Минобрнауки России, он вступает в полномочия с 7 октября 2021 года. Михаил Гордин — выпускник МГТУ им. Н.Э. Баумана", — уточняется в релизе.

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Отмечается, что карьерный путь Гордин начал в должности научного сотрудника в Институте системного анализа РАН. Он был директором департамента проектов переработки попутного газа ТНК-ВР, работал управляющим директором компании, а также членом правления ООО "Сибур". А перед тем, как прийти в университет, Гордин занимал должность генерального директора ФГУП "ЦИАМ имени П.И. Баранова".

С апреля 2010 года ректором МГТУ имени Н.Э. Баумана был Анатолий Александров.

Ранее Лайф рассказывал, что российские студенты победили на чемпионате мира по программированию. Обладателем кубка и золотой медали стала сборная Нижегородского государственного университета.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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