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Активисты Российского движения школьников исполнили мечты педагогов

Акция была запущена неделю назад по случаю Дня учителя, который в нашей стране отмечают 5 октября. И некоторые заветные желания преподавателей ещё только предстоит исполнить.

6 октября, 16:52

Скриншот видео © Российское движение школьников

Российское движение школьников исполнило мечты четырёх педагогов в преддверии Дня учителя. Видео © Российское движение школьников

Российское движение школьников (РДШ) в преддверии Дня учителя провело всероссийскую акцию "Мечты учителя", в рамках которой школьники рассказали о заветных желаниях своих педагогов. И у четырёх прекрасных преподавательниц они уже сбылись.

Так, Татьяна Терещенкова, которая работает старшей вожатой в гимназии № 44 в Ульяновске, отправилась в Крым, о чём мечтала очень давно. О желании наставницы рассказала одна из учениц — Виктория Алексеева — на своей странице в соцсети "ВКонтакте". А учитель начальных классов из деревни Дербишева Челябинской области Рита Хамидуллина смогла наконец-то полетать на вертолёте. Желание преподавателя исполнили представители РДШ, узнав о нём от активиста организации Ильяса Ялалутдинова.

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Оказалось, что некоторые педагоги мечтают о чём-то экстремальном. Например, Татьяна Монгуш из школы № 44 в Красноярске благодаря своим ученикам освоит полёт в аэротрубе. А учитель русского языка и литературы Валентина Самойлова из московской школы № 1370 сможет пройти курсы экстремального вождения, о которых давно мечтала.

Однако это не все заветные желания российских педагогов, которые предстоит воплотить в жизнь активистам РДШ. С их помощью учитель из Новосибирской области Надежда Достовалова сможет свозить детей на губернаторскую ёлку, преподаватель из Омской области Анжела Кропанева проедет по пути боевой славы своих дедов – участников Великой Отечественной войны, а для учителя из Красноярского края Юлии Галухиной на стены школы дети нанесут рисунки.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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