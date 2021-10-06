Активисты Российского движения школьников исполнили мечты педагогов

Российское движение школьников исполнило мечты четырёх педагогов в преддверии Дня учителя. Видео © Российское движение школьников

Российское движение школьников (РДШ) в преддверии Дня учителя провело всероссийскую акцию "Мечты учителя", в рамках которой школьники рассказали о заветных желаниях своих педагогов. И у четырёх прекрасных преподавательниц они уже сбылись.

Так, Татьяна Терещенкова, которая работает старшей вожатой в гимназии № 44 в Ульяновске, отправилась в Крым, о чём мечтала очень давно. О желании наставницы рассказала одна из учениц — Виктория Алексеева — на своей странице в соцсети "ВКонтакте". А учитель начальных классов из деревни Дербишева Челябинской области Рита Хамидуллина смогла наконец-то полетать на вертолёте. Желание преподавателя исполнили представители РДШ, узнав о нём от активиста организации Ильяса Ялалутдинова.

Оказалось, что некоторые педагоги мечтают о чём-то экстремальном. Например, Татьяна Монгуш из школы № 44 в Красноярске благодаря своим ученикам освоит полёт в аэротрубе. А учитель русского языка и литературы Валентина Самойлова из московской школы № 1370 сможет пройти курсы экстремального вождения, о которых давно мечтала.

Однако это не все заветные желания российских педагогов, которые предстоит воплотить в жизнь активистам РДШ. С их помощью учитель из Новосибирской области Надежда Достовалова сможет свозить детей на губернаторскую ёлку, преподаватель из Омской области Анжела Кропанева проедет по пути боевой славы своих дедов – участников Великой Отечественной войны, а для учителя из Красноярского края Юлии Галухиной на стены школы дети нанесут рисунки.