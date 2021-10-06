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Путин призвал не действовать себе в ущерб в вопросе биржевой торговли газом

Глава государства на совещании по энергетике согласился с идеей ещё раз обсудить такую возможность, которая, вероятно, собьёт ажиотажный спрос на голубое топливо.

6 октября, 16:40
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Россия может сбить ажиотажный спрос на газ на рынке, рассмотрев возможности биржевой торговли, однако не будет делать это в ущерб себе. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства на совещании по энергетике согласился с идеей ещё раз обсудить возможность биржевой торговли топливом.

"Если это собьёт ажиотажный спрос, то можно это сделать. Только не в ущерб себе, конечно", — заметил Путин.

Путин заявил, что России невыгоден нынешний ажиотаж на газовом рынке

Путин заявил, что России невыгоден нынешний ажиотаж на газовом рынке

При этом ранее Путин заявил, что от решения Еврокомиссии перейти на биржевую торговлю топливом страдают потребители в Европе. Глава государства заметил, что соответствующее решение продвинули британцы-эксперты, и где они теперь — понятно.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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