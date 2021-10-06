Путин призвал не действовать себе в ущерб в вопросе биржевой торговли газом
Глава государства на совещании по энергетике согласился с идеей ещё раз обсудить такую возможность, которая, вероятно, собьёт ажиотажный спрос на голубое топливо.
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Россия может сбить ажиотажный спрос на газ на рынке, рассмотрев возможности биржевой торговли, однако не будет делать это в ущерб себе. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства на совещании по энергетике согласился с идеей ещё раз обсудить возможность биржевой торговли топливом.
"Если это собьёт ажиотажный спрос, то можно это сделать. Только не в ущерб себе, конечно", — заметил Путин.
При этом ранее Путин заявил, что от решения Еврокомиссии перейти на биржевую торговлю топливом страдают потребители в Европе. Глава государства заметил, что соответствующее решение продвинули британцы-эксперты, и где они теперь — понятно.
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