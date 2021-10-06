Путин призвал не действовать себе в ущерб в вопросе биржевой торговли газом

Россия может сбить ажиотажный спрос на газ на рынке, рассмотрев возможности биржевой торговли, однако не будет делать это в ущерб себе. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства на совещании по энергетике согласился с идеей ещё раз обсудить возможность биржевой торговли топливом.

"Если это собьёт ажиотажный спрос, то можно это сделать. Только не в ущерб себе, конечно", — заметил Путин.