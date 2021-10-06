Путин заявил о страданиях потребителей в Европе из-за перехода на биржевую торговлю газом
По словам главы государства, соответствующее решение продвинули британцы-эксперты, и где они теперь — понятно.
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От решения экспертов прошлого созыва Еврокомиссии перейти на биржевую торговлю газом страдают потребители в континентальной части Европы. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства напомнил, что соответствующее предложение выдвинули и продвинули эксперты прошлого созыва Еврокомиссии, среди которых в основном были британцы.
"Где теперь эти британцы-эксперты и где теперь их предложения — понятно. А потребители в континентальной Европе, безусловно, страдают от реализации этих предложений", — заметил Путин.
А ранее Путин заявил, что Еврокомиссия допустила ошибку, свернув долгосрочные газовые контракты. По словам главы государства, такая политика не учитывает специфики рынка из-за большого числа факторов неопределённости, что приводит к сбоям и дисбалансам.
Напомним, рекордный рост цен на топливо в Европе начался в августе, 9 сентября оно подорожало до 700 долларов. Уже к 1 октября стоимость газа приблизилась к 1200 долларам за тысячу кубометров и продолжила расти. Сегодня, 6 октября, цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1900 долларов. При этом в течение дня она обвалилась на 600 долларов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также обвинил в сложившейся ситуации Еврокомиссию.
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