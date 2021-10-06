Путин заявил о страданиях потребителей в Европе из-за перехода на биржевую торговлю газом

От решения экспертов прошлого созыва Еврокомиссии перейти на биржевую торговлю газом страдают потребители в континентальной части Европы. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что соответствующее предложение выдвинули и продвинули эксперты прошлого созыва Еврокомиссии, среди которых в основном были британцы.

"Где теперь эти британцы-эксперты и где теперь их предложения — понятно. А потребители в континентальной Европе, безусловно, страдают от реализации этих предложений", — заметил Путин.