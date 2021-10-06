Для чего ковид маскирует белки под человеческие, объяснил учёный
Александр Марьянович раскрыл, как удалось совершить открытие, в дальнейшем способное повлиять на разработку вакцин.
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Коронавирус постоянно находится в поиске способов обмана организма и маскировки собственных белков под человеческие. Об этом рассказал завкафедрой нормальной физиологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова Александр Марьянович.
"Ему это нужно для мимикрии, чтобы проникнуть в человеческий организм. Мы это сравнили с тем, что человек кричит издали: "Не стреляйте, я свой", — сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
По словам профессора, учёные смогли случайно обнаружить сходство CoViD-19 не только с куском белка человека, но и с белками лактобактерии, которая живёт в кишечнике и очень нужна людям.
"Получились цепочка из 16 аминокислот и единица, делённая на шесть с двадцатью нулями. Случайным это не может быть", — добавил Марьянович.
Ранее врач – иммунолог-аллерголог Владимир Болибок объяснил, какая частота дыхания указывает на заражение коронавирусом. По словам медика, по мере распространения новых штаммов сократилось число признаков, свидетельствующих о заболевании ковидом.
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