Сенатор от Адыгеи Селезнёв скончался от коронавируса
Парламентарию было 62 года. В последнее время он находился в ковидном госпитале в Краснодаре.
Олег Селезнёв. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Сенатор от Республики Адыгея Олег Селезнёв умер от последствий коронавируса. Об этом сообщил глава Комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.
Трагическое событие произошло в одном из ковидных госпиталей Краснодара, где и находился 62-летний парламентарий.
"К сожалению, это так, Олег Викторович скончался", — приводит слова Тимченко РИА "Новости".
Олег Селезнёв до назначения в Совфед с 2009 по 2017 год возглавлял Управление ФСБ по Адыгее, а до этого служил в должности первого заместителя начальника УФСБ по Краснодарскому краю.
А ранее Лайф рассказывал, что от коронавируса умер самый сильный человек России. Обладатель 26 мировых рекордов Владимир Синеглазов в последние дни находился в коме и скончался, так и не придя в сознание. А за день до этого умерла его сестра, тоже от ковида.
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