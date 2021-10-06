НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Сенатор от Адыгеи Селезнёв скончался от коронавируса

Парламентарию было 62 года. В последнее время он находился в ковидном госпитале в Краснодаре.

6 октября, 15:26
<p>Олег Селезнёв. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Олег Селезнёв. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Сенатор от Республики Адыгея Олег Селезнёв умер от последствий коронавируса. Об этом сообщил глава Комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

Трагическое событие произошло в одном из ковидных госпиталей Краснодара, где и находился 62-летний парламентарий.

"К сожалению, это так, Олег Викторович скончался", — приводит слова Тимченко РИА "Новости".

Режиссёр "Голубых огоньков" Малинин умер от ковида в Коммунарке

Режиссёр "Голубых огоньков" Малинин умер от ковида в Коммунарке

Олег Селезнёв до назначения в Совфед с 2009 по 2017 год возглавлял Управление ФСБ по Адыгее, а до этого служил в должности первого заместителя начальника УФСБ по Краснодарскому краю.

А ранее Лайф рассказывал, что от коронавируса умер самый сильный человек России. Обладатель 26 мировых рекордов Владимир Синеглазов в последние дни находился в коме и скончался, так и не придя в сознание. А за день до этого умерла его сестра, тоже от ковида.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1