Сенатор от Адыгеи Селезнёв скончался от коронавируса

Сенатор от Республики Адыгея Олег Селезнёв умер от последствий коронавируса. Об этом сообщил глава Комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

Трагическое событие произошло в одном из ковидных госпиталей Краснодара, где и находился 62-летний парламентарий.

"К сожалению, это так, Олег Викторович скончался", — приводит слова Тимченко РИА "Новости".

Олег Селезнёв до назначения в Совфед с 2009 по 2017 год возглавлял Управление ФСБ по Адыгее, а до этого служил в должности первого заместителя начальника УФСБ по Краснодарскому краю.