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Появились пугающие кадры, как скорая увозит измученную жену Шаляпина, которую вскоре погубит CoViD

Женщину пришлось ввести в искусственную кому, но врачи не смогли ей помочь — в конце сентября Татьяна умерла, и её кремировали в Лас-Вегасе.

6 октября, 15:19

Фото © Instagram/georgykiryanov

После смерти 47-летней Татьяны Дэвис — новой возлюбленной Прохора Шаляпина — многие не поверили в случившееся. Любителю хайпа приписали ложь и инсценировку трагедии, однако теперь обвинять его в этом стало труднее. В Сети распространяются кадры из будущего шоу Андрея Малахова, на которых измученную болезнью Татьяну увозит скорая.

Фото © Telegram / НеМалахов

Фото © Telegram / НеМалахов

На фото женщина выглядит совершенно вымотанной. Ненакрашенная и растрёпанная жена Шаляпина сидит на каталке в кислородной маске, пока её размещают в машине. После Татьяну отвезли в одну из больниц Лас-Вегаса, где сразу подключили к ИВЛ. Несмотря на все манипуляции врачей, женщина скончалась, не приходя в сознание.

Фото © Telegram / НеМалахов

Фото © Telegram / НеМалахов

По словам друзей семьи, один из гостей на свадьбе оказался болен ковидом. Он и заразил Татьяну и её родителей. К счастью, тёща и тесть Шаляпина легко отделались — сейчас они уже дома и чувствуют себя гораздо лучше.

Фото © Instagram/georgykiryanov

Фото © Instagram/georgykiryanov

Это была первая свадьба в жизни Татьяны, поэтому она подошла к вопросу серьёзно. Только вот теперь певец чувствует вину, что не отговорил любимую от большого мероприятия в условиях пандемии.

Отчасти виню себя. Если бы не эта свадьба, может быть, она была бы жива

Прохор Шаляпин

Однако в правдивость торжества многие не верят. Среди свадебных фото не нашлось ни одного, сделанного во время росписи или со свидетельством о браке, а коллеги Шаляпина говорят прямо — ни одного штампа в паспорте певца они не видели.

Смотрите на форму носа: Фотограф заметил пугающие детали на свадебных снимках погибшей жены Шаляпина

Смотрите на форму носа: Фотограф заметил пугающие детали на свадебных снимках погибшей жены Шаляпина

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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