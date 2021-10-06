НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Смотрите на форму носа: Фотограф заметил пугающие детали на свадебных снимках погибшей жены Шаляпина

Эксперту показали различные фото Прохора и Татьяны, на которых он затруднился назвать истинный возраст женщины.

6 октября, 09:40

Фото © Instagram / shalyapin_official

Погибшая в Лас-Вегасе от коронавируса жена Прохора Шаляпина до сих пор остаётся для многих загадкой. И одна из тем, что волнует пользователей Сети, — это возраст канадского адвоката Татьяны Дэвис. Ранее появлялась информация, что ей 42 года. Но друг Прохора Александр Бенхин заметил, что на самом деле женщине было 47 лет.

Фото © Instagram / shalyapin_official и georgykiryanov

Фото © Instagram / shalyapin_official и georgykiryanov

Профессиональный фотограф и видеограф из Москвы Владимир Крылов исследовал свадебные фото Татьяны и пришёл к неоднозначным выводам, пишет 5-tv.ru. Мужчина отметил, что на снимках очень сложно определить истинный возраст модели. Миллионерша на них выглядит то молоденькой девушкой, то опухшей старухой. И причиной тому может быть либо фотошоп, либо то, что на снимках просто похожие люди.

Фото © Instagram / shalyapin_official

Фото © Instagram / shalyapin_official

Очень сильно возраст меняется у девушки на фото: разброс составляет примерно от 35 до 60 лет. Это может говорить о наличии фотошопа либо о том, что на фото запечатлены очень похожие люди, выдают их волосы разной длины, форма носа, а также состояние кожи в целом, наличие или отсутствие морщин

Владимир Крылов

Фото © Instagram / shalyapin_official и georgykiryanov

Фото © Instagram / shalyapin_official и georgykiryanov

Версия с фотошопом кажется наиболее вероятной, хоть эксперт и не может точно сказать, была обработка или нет. Для более глубокой экспертизы потребуются снимки лучшего качества.

Друг раскрыл, кем на самом деле была жена Шаляпина, о богатстве которой ходили легенды

Друг раскрыл, кем на самом деле была жена Шаляпина, о богатстве которой ходили легенды

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Друг раскрыл, кем на самом деле была жена Шаляпина, о богатстве которой ходили легенды

вчера в 09:28

Невролог заподозрил у Андрея Губина рак или ВИЧ из-за лишающей его зубов болезни

4 октября, 17:48

"Это такая подушка безопасности": Семенович призналась, что заморозила яйцеклетки

сегодня в 09:08

"Сделаю это нежно, малыш": Солистка группы "Винтаж" спасла танцора от отёка Квинке уколом в ягодицу

сегодня в 08:26

Павел Глоба назвал шесть знаков зодиака, к которым в 2022 году удача сама будет плыть в руки

сегодня в 09:08

Новости партнеров

Layer 1