Погибшая в Лас-Вегасе от коронавируса жена Прохора Шаляпина до сих пор остаётся для многих загадкой. И одна из тем, что волнует пользователей Сети, — это возраст канадского адвоката Татьяны Дэвис. Ранее появлялась информация, что ей 42 года. Но друг Прохора Александр Бенхин заметил, что на самом деле женщине было 47 лет.

Фото © Instagram / shalyapin_official и georgykiryanov

Профессиональный фотограф и видеограф из Москвы Владимир Крылов исследовал свадебные фото Татьяны и пришёл к неоднозначным выводам, пишет 5-tv.ru. Мужчина отметил, что на снимках очень сложно определить истинный возраст модели. Миллионерша на них выглядит то молоденькой девушкой, то опухшей старухой. И причиной тому может быть либо фотошоп, либо то, что на снимках просто похожие люди.

Фото © Instagram / shalyapin_official

Очень сильно возраст меняется у девушки на фото: разброс составляет примерно от 35 до 60 лет. Это может говорить о наличии фотошопа либо о том, что на фото запечатлены очень похожие люди, выдают их волосы разной длины, форма носа, а также состояние кожи в целом, наличие или отсутствие морщин Владимир Крылов

Фото © Instagram / shalyapin_official и georgykiryanov