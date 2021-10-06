Путин заявил, что России невыгоден нынешний ажиотаж на газовом рынке

Нынешний ажиотаж на газовом рынке абсолютно не выгоден России. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики в среду.

"Как известно, за этими ажиотажами происходят другие малоприятные события. Я помню эти дискуссии в Еврокомиссии, сам был в Брюсселе, разговаривать с этими так называемыми экспертами было весьма сложно, потому что они делают это с известной долей снобизма, их мнение является исключительно верным, ничего другого они слышать никогда не хотели", — указал российский лидер.

Ранее в среду Владимир Путин предостерёг от поспешной оценки происходящего на глобальном энергетическом рынке. Резкие и необдуманные действия в этой сфере могут привести к дисбалансу, предупредил глава государства.