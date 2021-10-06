Путин заявил, что России невыгоден нынешний ажиотаж на газовом рынке
Российский лидер вспомнил, что эксперты в Брюсселе реагировали на приближающуюся угрозу в этой сфере "с известной долей снобизма", а теперь Европа страдает.
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Нынешний ажиотаж на газовом рынке абсолютно не выгоден России. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики в среду.
"Как известно, за этими ажиотажами происходят другие малоприятные события. Я помню эти дискуссии в Еврокомиссии, сам был в Брюсселе, разговаривать с этими так называемыми экспертами было весьма сложно, потому что они делают это с известной долей снобизма, их мнение является исключительно верным, ничего другого они слышать никогда не хотели", — указал российский лидер.
Ранее в среду Владимир Путин предостерёг от поспешной оценки происходящего на глобальном энергетическом рынке. Резкие и необдуманные действия в этой сфере могут привести к дисбалансу, предупредил глава государства.
Напомним, что постепенный рост цен на топливо начался в августе и уже к 1 октября стоимость газа приблизилась к $1200 за тысячу кубометров и продолжила расти. По данным СМИ, пять стран Европейского союза предлагают провести расследование по факту рекордного скачка цен на газ. Чехия, Франция, Испания и некоторые другие страны хотят понять причины того, почему газовые контракты оказались недостаточными для сдерживания цен на европейском рынке топлива.
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