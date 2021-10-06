Четыре российских игрока попали в список самых значимых футболистов мира
Кроме них в рейтинг также вошли трое представителей РПЛ.
Фото © ТАСС / Бухарев Олег/ PA / Jonathan Moscrop
Российские игроки Артём Дзюба, Антон Заболотный, Александр Соболев и Александр Головин вошли в список 500 самых значимых футболистов мира по версии журнала World Soccer.
Так, издание назвало Дзюбу "главным человеком России" и отметило его бомбардирские заслуги. Соболева же журнал назвал очевидным преемником Дзюбы, несмотря на недавние слухи об их конфликте. Говоря о Головине, издание подчёркивает, что ему необходимо оправдать выданные авансы.
"Головину ещё предстоит стабильно оправдывать авансы после чемпионата мира – 2018. Александр не всегда выходит в стартовом составе "Монако" при Нико Коваче и часто используется как фланговый полузащитник", — говорится в публикации.
Заболотного же издание назвало "главным фактором неожиданной квалификации "Сочи" в еврокубки". При этом его переход в ЦСКА журнал назвал бонусом за это. Помимо четверых россиян в список также попали трое представителей РПЛ: Сердар Азмун, Хвича Кварацхелия и Вильмар Барриос.
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