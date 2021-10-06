НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Четыре российских игрока попали в список самых значимых футболистов мира

Кроме них в рейтинг также вошли трое представителей РПЛ.

6 октября, 16:20
<p>Фото © ТАСС / Бухарев Олег/ PA / Jonathan Moscrop</p>

Фото © ТАСС / Бухарев Олег/ PA / Jonathan Moscrop

Российские игроки Артём Дзюба, Антон Заболотный, Александр Соболев и Александр Головин вошли в список 500 самых значимых футболистов мира по версии журнала World Soccer.

Так, издание назвало Дзюбу "главным человеком России" и отметило его бомбардирские заслуги. Соболева же журнал назвал очевидным преемником Дзюбы, несмотря на недавние слухи об их конфликте. Говоря о Головине, издание подчёркивает, что ему необходимо оправдать выданные авансы.

"Головину ещё предстоит стабильно оправдывать авансы после чемпионата мира – 2018. Александр не всегда выходит в стартовом составе "Монако" при Нико Коваче и часто используется как фланговый полузащитник", — говорится в публикации.

Головин забил гол и отдал результативную передачу за "Монако" в матче чемпионата Франции

Головин забил гол и отдал результативную передачу за "Монако" в матче чемпионата Франции

Заболотного же издание назвало "главным фактором неожиданной квалификации "Сочи" в еврокубки". При этом его переход в ЦСКА журнал назвал бонусом за это. Помимо четверых россиян в список также попали трое представителей РПЛ: Сердар Азмун, Хвича Кварацхелия и Вильмар Барриос.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Эпидемия травм: Как сборная России будет играть без выбывших перед важнейшими матчами футболистов

4 октября, 12:42

Карпин на детекторе лжи рассказал, нужен ли ему Дзюба в сборной России

сегодня в 14:11

"Худшего настроения не было никогда": Легенда "Спартака" рассказала, как участвовала в договорном матче

сегодня в 16:20

"Это же зашквар": Звезда сборной Украины Зинченко выложил фото с Хабибом и взбесил своих подписчиков

сегодня в 15:04

Стрельбу в школе в Техасе устроил 18-летний ученик, и теперь его ищет полиция

сегодня в 17:24

Новости партнеров

Layer 1