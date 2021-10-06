Путин поддержал идею увеличить предложение газа на рынке через Петербургскую биржу
По словам российского лидера, это помогло бы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж на энергоносители в Европе.
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Президент Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Александра Новака по увеличению предложения газа на рынке, однако российский лидер считает, что это необходимо делать не через спотовый рынок Евросоюза, а через Санкт-Петербургскую биржу. Речь об этом зашла во время совещания по вопросам развития энергетики в среду.
"Вы предложили увеличить предложение газа на рынке, на бирже, чтобы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж в Европе. Это можно сделать, но, конечно, можно и нужно это делать не на споте в Европе, а, как вы и сказали, на бирже в Санкт-Петербурге", — отметил глава государства.
Ранее в среду Владимир Путин предостерёг от поспешной оценки происходящего на глобальном энергетическом рынке. Резкие и необдуманные действия в этой сфере могут привести к дисбалансам, предупредил российский лидер.
Напомним, что постепенный рост цен на топливо начался в августе и уже к 1 октября стоимость газа приблизилась к $1200 за тысячу кубометров и продолжила расти. По данным СМИ, пять стран Европейского союза предлагают провести расследование по факту рекордного скачка цен на газ. Чехия, Франция, Испания и некоторые другие страны хотят понять причины того, почему газовые контракты оказались недостаточными для сдерживания цен на европейском рынке топлива.
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