Путин поддержал идею увеличить предложение газа на рынке через Петербургскую биржу

Президент Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Александра Новака по увеличению предложения газа на рынке, однако российский лидер считает, что это необходимо делать не через спотовый рынок Евросоюза, а через Санкт-Петербургскую биржу. Речь об этом зашла во время совещания по вопросам развития энергетики в среду.

"Вы предложили увеличить предложение газа на рынке, на бирже, чтобы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж в Европе. Это можно сделать, но, конечно, можно и нужно это делать не на споте в Европе, а, как вы и сказали, на бирже в Санкт-Петербурге", — отметил глава государства.

Ранее в среду Владимир Путин предостерёг от поспешной оценки происходящего на глобальном энергетическом рынке. Резкие и необдуманные действия в этой сфере могут привести к дисбалансам, предупредил российский лидер.