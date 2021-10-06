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Мишустин назначил Баталину первым замминистра труда и соцзащиты

Ранее премьер-министр освободил её от должности замглавы Минтруда, на этот пост был назначен Алексей Вовченко.

6 октября, 15:50
<p>Ольга Баталина. Фото © ТАСС / Михаил Воскресенский / POOL</p>

Ольга Баталина. Фото © ТАСС / Михаил Воскресенский / POOL

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего замглавы Минтруда Ольгу Баталину на пост первого заместителя министра труда и социальной защиты. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Баталину Ольгу Юрьевну первым заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации", — говорится в документе.

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Напомним, накануне, 5 октября, Баталина была освобождена от должности замглавы Минтруда. Предполагалось, что такое решение было принято в связи с её избранием в Госдуму. На место замглавы ведомства был назначен Алексей Вовченко, ранее занимавший пост первого заместителя министра.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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