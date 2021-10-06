Мишустин назначил Баталину первым замминистра труда и соцзащиты

Напомним, накануне, 5 октября, Баталина была освобождена от должности замглавы Минтруда. Предполагалось, что такое решение было принято в связи с её избранием в Госдуму. На место замглавы ведомства был назначен Алексей Вовченко, ранее занимавший пост первого заместителя министра.