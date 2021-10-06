Мишустин назначил Баталину первым замминистра труда и соцзащиты
Ранее премьер-министр освободил её от должности замглавы Минтруда, на этот пост был назначен Алексей Вовченко.
Ольга Баталина. Фото © ТАСС / Михаил Воскресенский / POOL
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил бывшего замглавы Минтруда Ольгу Баталину на пост первого заместителя министра труда и социальной защиты. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Баталину Ольгу Юрьевну первым заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации", — говорится в документе.
Напомним, накануне, 5 октября, Баталина была освобождена от должности замглавы Минтруда. Предполагалось, что такое решение было принято в связи с её избранием в Госдуму. На место замглавы ведомства был назначен Алексей Вовченко, ранее занимавший пост первого заместителя министра.
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