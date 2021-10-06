Суд взял под стражу приезжих, жестоко избивших парня в московском метро. Видео © ГУ МВД РФ по Москве

Трое уроженцев Дагестана арестованы после избиения 25-летнего мужчины в московском метро. Об этом сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.

21-летний Ибрагим Мусалаев, 22-летний Ханмомали Ханмагомедов и 26-летний Гасан Залибеков взяты под стражу на два месяца. Фигуранты дела признали свою вину на камеру и заявили, что сожалеют о случившемся.

Всё произошло 4 октября в 18:50 в вагоне поезда между станциями "Измайловская" и "Первомайская". Парень заступился за девушку, к которой приставали приезжие, в результате был сильно избит. В отношении нападавших возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", оно передано в Управление внутренних дел на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве. При этом дело может быть переквалифицировано на статью "Покушение на убийство".