Суд взял под стражу приезжих, жестоко избивших парня в московском метро
В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", однако его могут переквалифицировать на более суровое.
Скриншот видео © ГУ МВД РФ по Москве
Суд взял под стражу приезжих, жестоко избивших парня в московском метро. Видео © ГУ МВД РФ по Москве
Трое уроженцев Дагестана арестованы после избиения 25-летнего мужчины в московском метро. Об этом сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.
21-летний Ибрагим Мусалаев, 22-летний Ханмомали Ханмагомедов и 26-летний Гасан Залибеков взяты под стражу на два месяца. Фигуранты дела признали свою вину на камеру и заявили, что сожалеют о случившемся.
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Всё произошло 4 октября в 18:50 в вагоне поезда между станциями "Измайловская" и "Первомайская". Парень заступился за девушку, к которой приставали приезжие, в результате был сильно избит. В отношении нападавших возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", оно передано в Управление внутренних дел на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве. При этом дело может быть переквалифицировано на статью "Покушение на убийство".
Ранее Лайф рассказывал, как в общежитии под Вологдой сироту толпой избили при "посвящении в студенты". Полиция уже поговорила с руководством учебного заведения и передала дело в инспекцию по делам несовершеннолетних.
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