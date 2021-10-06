В Белгородской ОНК назвали видео с пытками из "звёздной" колонии "туфтой"

"Я не знаю, ничего не поступало. Жалоб никаких. Да туфта это всё! Туфта это всё! Ну, блин, вы бы ещё от царя Гороха плясали. Сейчас лелеют этих преступников, ухаживают за ними, жопу подтирают, извиняюсь за выражение, и всё остальное. Ефремов сидит себе спокойно и даже не отсвечивает. И будет сидеть до конца. И всё нормально будет", — отрезал Бармин.