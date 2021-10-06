В Белгородской ОНК назвали видео с пытками из "звёздной" колонии "туфтой"
Сейчас заключённых лелеют, ухаживают за ними, тот же Ефремов сидит и не отсвечивает, отрезал Бармин.
ИК-4 в Белгородской области. Фото © Общественная наблюдательная комиссия Белгородской области
В Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Белгородской области не поступало обращений от заключённых с жалобами на пытки. Об этом заявил член региональной ОНК Аркадий Бармин в беседе с "Газетой.ru", назвав опубликованные проектом Gulagu.net записи "туфтой".
"Я не знаю, ничего не поступало. Жалоб никаких. Да туфта это всё! Туфта это всё! Ну, блин, вы бы ещё от царя Гороха плясали. Сейчас лелеют этих преступников, ухаживают за ними, жопу подтирают, извиняюсь за выражение, и всё остальное. Ефремов сидит себе спокойно и даже не отсвечивает. И будет сидеть до конца. И всё нормально будет", — отрезал Бармин.
Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после видео с избиением заключённого в Белгородской колонии, где отбывает наказание актёр Михаил Ефремов. Кадры были сделаны ещё в 2012 году, но конкретных подозреваемых у следователей пока нет.
Напомним, ранее в Сети появилось видео с издевательствами над заключённым, который содержался в саратовской больнице. ФСИН начала проверку, которая находится на особом контроле руководства ведомства. После этого в Кремле призвали проверить запись, а СК возбудил уголовное дело. Следствие взял под контроль глава регионального управления ведомства. Виновным грозит до десяти лет за решёткой. Сегодня, 6 октября, было возбуждено ещё четыре уголовных дела по фактам пыток осуждённых в тюремной больнице в Саратовской области.
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