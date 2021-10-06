Путин попросил "Газпром" не увеличивать поставки газа в обход Украины
По словам президента, российская сторона должна продолжать выполнение своих контрактных обязательств, хотя заплатить штраф было бы даже выгоднее.
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Президент России Владимир Путин считает, что "Газпрому" не следует увеличивать поставки газа по новым трубопроводам в обход Украины. Речь об этом зашла на совещании по вопросам развития энергетики в среду. Глава государства согласился с доводами газовщиков относительно выгоды для России. И тем не менее Путин попросил этого не делать.
"Газпром" считает, что ему экономически целесообразнее, выгоднее даже, было бы заплатить Украине штраф, но увеличить объём прокачки по новым системам именно в силу тех обстоятельств, о которых я сказал: давление больше в трубе, меньше выбросов в атмосферу СО2, дешевле всё получается, под 3 млрд по году. Но я прошу этого не делать", — обратился президент к участникам совещания.
Он добавил, что нужно "полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту, прокачке нашего газа через ГТС Украины".
Ранее в среду Путин сообщил, что "Газпром" за девять месяцев увеличил прокачку газа через Украину на 8%, таким образом превысив свои контрактные обязательства.
Напомним, 27 сентября Будапешт и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Этот документ вызвал возмущение Киева. С 1 октября 2021 года договор Венгрии и России вступил в силу. При этом 3 октября данные венгерского оператора ГТС FGSZ свидетельствовали о том, что транзит российского газа через Незалежную был возобновлён.
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