Путин попросил "Газпром" не увеличивать поставки газа в обход Украины

Президент России Владимир Путин считает, что "Газпрому" не следует увеличивать поставки газа по новым трубопроводам в обход Украины. Речь об этом зашла на совещании по вопросам развития энергетики в среду. Глава государства согласился с доводами газовщиков относительно выгоды для России. И тем не менее Путин попросил этого не делать.

"Газпром" считает, что ему экономически целесообразнее, выгоднее даже, было бы заплатить Украине штраф, но увеличить объём прокачки по новым системам именно в силу тех обстоятельств, о которых я сказал: давление больше в трубе, меньше выбросов в атмосферу СО2, дешевле всё получается, под 3 млрд по году. Но я прошу этого не делать", — обратился президент к участникам совещания.

Он добавил, что нужно "полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту, прокачке нашего газа через ГТС Украины".