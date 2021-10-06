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Путин призвал не ставить Украину в трудное положение из-за транзита газа в Европу

Кроме того, глава государства попросил не подрывать доверие к "Газпрому" как к абсолютно надёжному партнёру во всех отношениях.

6 октября, 15:57
<p>Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт</p>

Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Россия должна выполнять свои контрактные обязательства по транзиту газа в Европу через Украину, не ставя соседнее государство в трудное положение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день", — сказал глава государства на совещании по вопросам энергетики.

Путин попросил "Газпром" не увеличивать поставки газа в обход Украины

Путин попросил "Газпром" не увеличивать поставки газа в обход Украины

Вторым пунктом Путин призвал не подрывать доверие к "Газпрому" как к абсолютно надёжному партнёру во всех отношениях. Президент поручил главе Министерства энергетики Николаю Шульгинову следить за ситуацией.

Ранее Путин сообщил, что "Газпром" в 2021 году увеличил прокачку газа через Украину на 8%. Российский лидер указал, что можно с уверенностью говорить о том, что РФ превышает свои обязательства по украинскому транзиту.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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