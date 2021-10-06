Путин призвал не ставить Украину в трудное положение из-за транзита газа в Европу
Кроме того, глава государства попросил не подрывать доверие к "Газпрому" как к абсолютно надёжному партнёру во всех отношениях.
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Россия должна выполнять свои контрактные обязательства по транзиту газа в Европу через Украину, не ставя соседнее государство в трудное положение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день", — сказал глава государства на совещании по вопросам энергетики.
Вторым пунктом Путин призвал не подрывать доверие к "Газпрому" как к абсолютно надёжному партнёру во всех отношениях. Президент поручил главе Министерства энергетики Николаю Шульгинову следить за ситуацией.
Ранее Путин сообщил, что "Газпром" в 2021 году увеличил прокачку газа через Украину на 8%. Российский лидер указал, что можно с уверенностью говорить о том, что РФ превышает свои обязательства по украинскому транзиту.
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