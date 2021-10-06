В Японии назвали причины роста цен на газ в Европе и объяснили, почему Россия ни при чём
В Стране восходящего солнца также ответили на претензии некоторых критиков, обвинивших Москву в использовании "Северного потока – 2" в качестве рычага давления.
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Стоимость газа в Европе выросла по объективным причинам, а обвинения в причастности России к скачку цен не имеют оснований. Таким мнением поделился журналист Такэси Ода в статье в Yahoo News Japan.
Автор сослался на заявление Международного энергетического агентства, по данным которого резкое повышение стоимости топлива связано с перебоями в поставках из-за технических неполадок, погодных условий и восстановления спроса в условиях борьбы с пандемией. Отмечается, что в начале года в странах Восточной Азии и Северной Америке держались непривычные холода, а летом Азия столкнулась с небывалой жарой, Бразилия — с засухой. Все эти факторы поспособствовали увеличению спроса на отопление и охлаждение по всему миру. Кроме того, подчеркнул Ода, дали сбой и системы производства сжиженного природного газа (СПГ). Именно поэтому сейчас хранилища стран Евросоюза и Великобритании заполнены лишь на 72%.
Обозреватель также ответил критикам, которые обвинили Москву в использовании газопровода "Северный поток – 2" в качестве рычага давления.
"Если необходимо удержать цены на низком уровне, нужно увеличить предложение, поэтому чем быстрее заработает "Северный поток – 2", тем лучше", — уверен журналист.
Ода отметил, что, пока Россия продолжает поставки газа в Европу в соответствии с контрактами, обвинения выглядят неуместными и нелепыми.
Напомним, рекордный рост цен на топливо в Европе начался в августе, 9 сентября оно подорожало до 700 долларов. Уже к 1 октября стоимость газа приблизилась к 1200 долларам за тысячу кубометров и продолжила расти. Сегодня, 6 октября, цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1900 долларов, а затем обвалилась на 600 долларов.
По данным СМИ, пять стран Европейского союза предлагают провести расследование по факту рекордного скачка цен на газ. Чехия, Франция, Испания, Греция и Румыния хотят понять причины того, почему газовые контракты оказались недостаточными для сдерживания цен на европейском рынке топлива. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил в этой ситуации Еврокомиссию.
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