Бывший полузащитник московского "Спартака" Максим Калиниченко рассказал, как принимал участие в договорном матче. Всего в его карьере таковых было два.

Команда, за которую играл Калиниченко в этот момент, шла в конце турнирной таблицы, и ей для выживания нужна была только победа. В один момент соперник сумел забить невероятным ударом в девятку — вратарь был бессилен.

"У всех лёгкая паника, шла середина второго тайма, и выяснилось, что вратарю соперника ничего не сказали, вот он и спасал, как в последний раз. С горем пополам мы забили один, я отличился. Но нам нужен был ещё один гол, а вратарь прям задолбал. К концу матча разнервничались все, даже судьи, но ничего сделать не получалось. В итоге защитник, который "опекал" меня, прямым текстом сказал: "Беги" и открыл путь в штрафную. Я побежал, и он свалил меня. Пенальти!" — написал Калиниченко в своём телеграм-канале.