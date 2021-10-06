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"Худшего настроения не было никогда": Легенда "Спартака" рассказала, как участвовала в договорном матче

Интрига в игре держалась до последнего из-за вратаря соперника, который "не знал" про характер встречи.

6 октября, 16:20
<p>Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Бывший полузащитник московского "Спартака" Максим Калиниченко рассказал, как принимал участие в договорном матче. Всего в его карьере таковых было два.

Команда, за которую играл Калиниченко в этот момент, шла в конце турнирной таблицы, и ей для выживания нужна была только победа. В один момент соперник сумел забить невероятным ударом в девятку — вратарь был бессилен.

"У всех лёгкая паника, шла середина второго тайма, и выяснилось, что вратарю соперника ничего не сказали, вот он и спасал, как в последний раз. С горем пополам мы забили один, я отличился. Но нам нужен был ещё один гол, а вратарь прям задолбал. К концу матча разнервничались все, даже судьи, но ничего сделать не получалось. В итоге защитник, который "опекал" меня, прямым текстом сказал: "Беги" и открыл путь в штрафную. Я побежал, и он свалил меня. Пенальти!"написал Калиниченко в своём телеграм-канале.

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Исполнять одиннадцатиметровый он не стал, так как у него не было желания это делать. В итоге команда Калиниченко забила и сумела добиться нужного результата, однако "худшего настроения" после такой игры у футболиста, по его собственному признанию, никогда не было.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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