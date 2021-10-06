Путин — о состоянии ГТС Украины: В любой момент может что-то лопнуть
"Газпрому" выгоднее и безопаснее работать на новых трубопроводных системах, указал российский лидер.
Фото © Kremlin.ru
Состояние газотранспортной системы Украины оставляет желать лучшего, ведь она не ремонтировалась в течение десятилетий. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики в среду. Он отметил, что по этой причине "Газпрому" выгоднее и безопаснее работать на новых трубопроводных системах.
"Современное оборудование прокачки применяется и новые трубы — можно увеличить давление, чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя, поскольку она не ремонтировалась десятилетия и там в любой момент может что-то лопнуть, произойти, и наступят вообще неблагоприятные последствия", — рассуждает российский лидер.
Ранее в среду Путин попросил "Газпром" не увеличивать поставки газа в обход Украины. По словам президента, российская сторона должна продолжать выполнение своих контрактных обязательств, хотя заплатить штраф было бы даже выгоднее.
Путин также сообщил, что "Газпром" за девять месяцев увеличил прокачку газа через Украину на 8%, таким образом превысив свои контрактные обязательства.
Комментариев: 0