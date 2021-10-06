Путин — о состоянии ГТС Украины: В любой момент может что-то лопнуть

Состояние газотранспортной системы Украины оставляет желать лучшего, ведь она не ремонтировалась в течение десятилетий. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики в среду. Он отметил, что по этой причине "Газпрому" выгоднее и безопаснее работать на новых трубопроводных системах.

"Современное оборудование прокачки применяется и новые трубы — можно увеличить давление, чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя, поскольку она не ремонтировалась десятилетия и там в любой момент может что-то лопнуть, произойти, и наступят вообще неблагоприятные последствия", — рассуждает российский лидер.