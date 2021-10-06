ФАС отказала Avito в покупке сервиса ЦИАН

ООО "Авито холдинг" подало ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении интернет-сервисов, в том числе ЦИАН. Данная сделка способна ограничить конкуренцию на рынке, потому антимонопольный регулятор принял решение отказать Avito, сообщает пресс-служба ФАС.

"Компании [ООО "Айриэлтор" и ООО "Н1.РУ"] входят в группу лиц, которая управляет специализированными интернет-каталогами объявлений в сфере недвижимости ЦИАН, Н1.ру, МЛСН.ру, ЕМЛС.ру", — говорится в релизе.

При анализе состояния конкуренции на рынке антимонопольной службой было установлено, что объединение "Авито" и ЦИАН поспособствует появлению доминирующего субъекта (то есть компании займут более 50%), а также это "может привести к ограничению конкуренции". В результате увеличится ценник для физлиц, риелторских агентств и застройщиков на услуги досок объявлений этих двух сервисов.

"Все заявленные сторонами позитивные эффекты от совершения сделки (например, сокращение числа мошенничеств с интернет-объявлениями) могут быть достигнуты без её совершения. Так, действия сервисов по поддержанию безопасности не требуют их объединения в одну группу лиц, считает ФАС России", — указывает пресс-служба регулятора.