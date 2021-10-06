Энергокризис в Европе и высокие цены на газ не отвечают интересам РФ, заявил Новак

Энергетический кризис в Европе и высокие цены на газ не отвечают интересам России, рынок необходимо как можно быстрее стабилизировать. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак во время совещания по вопросам развития энергетики с участием президента России Владимира Путина.

"Для газового рынка такие цены не совсем хороши. Конечно, компании сейчас зарабатывают, те, кто является поставщиком газа. Но фундаментально многие производства в таких условиях, особенно газохимические, могут закрываться, что уже происходит. <...> Конечно, рынок надо быстрее стабилизировать. Мы свои обязательства полностью выполняем — по заявкам, по контрактным обязательствам", — сказал Новак.

Он отметил, что происходит более интенсивный переход на возобновляемые источники энергии и при таких ценах на газ, которые есть сейчас, "возникает желание инвестировать и в менее эффективные добычные проекты". Вице-премьер подчеркнул, что текущие объёмы поставок голубого топлива из РФ превышают показатели предыдущих годов.