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Новак предложил варианты преодоления энергокризиса в Европе

Эти два фактора, по словам вице-премьера, могли бы несколько охладить ситуацию с резким ростом цен на голубое топливо.

6 октября, 16:58
<p>Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/64707/photos/65060" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что выдача разрешения на прокачку газа по "Северному потоку – 2" помогла бы преодолеть энергетический кризис в Европе. Такое мнение он выразил в ходе совещания по вопросам развития энергетики с участием российского лидера Владимира Путина.

"На мой взгляд, [существуют] два фактора, которые могли бы текущую ситуацию несколько охладить. Во-первых, это скорейшее завершение сертификации и получение разрешений на прокачку газа по достроенному "Северному потоку – 2", это оказало бы позитивный сигнал", — отметил Новак.

Энергокризис в Европе и высокие цены на газ не отвечают интересам РФ, заявил Новак

Энергокризис в Европе и высокие цены на газ не отвечают интересам РФ, заявил Новак

Вице-премьер указал и на возможность увеличения объёмов продажи голубого топлива на торговой онлайн-бирже в Санкт-Петербурге.

Хотя бы небольшие объёмы могли бы сбить спекулятивный эффект, — заметил Новак.

Отметим, что Путин поддержал идею Александра Новака увеличить предложение по газу на рынке через Петербургскую биржу. По словам российского лидера, это помогло бы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж на энергоносители в Европе.

СМИ: Россия отказалась помогать США справиться с топливным кризисом

СМИ: Россия отказалась помогать США справиться с топливным кризисом

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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