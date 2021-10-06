Новак предложил варианты преодоления энергокризиса в Европе

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что выдача разрешения на прокачку газа по "Северному потоку – 2" помогла бы преодолеть энергетический кризис в Европе. Такое мнение он выразил в ходе совещания по вопросам развития энергетики с участием российского лидера Владимира Путина.

"На мой взгляд, [существуют] два фактора, которые могли бы текущую ситуацию несколько охладить. Во-первых, это скорейшее завершение сертификации и получение разрешений на прокачку газа по достроенному "Северному потоку – 2", это оказало бы позитивный сигнал", — отметил Новак.

Вице-премьер указал и на возможность увеличения объёмов продажи голубого топлива на торговой онлайн-бирже в Санкт-Петербурге. — Хотя бы небольшие объёмы могли бы сбить спекулятивный эффект, — заметил Новак.