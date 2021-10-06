Новак предложил варианты преодоления энергокризиса в Европе
Эти два фактора, по словам вице-премьера, могли бы несколько охладить ситуацию с резким ростом цен на голубое топливо.
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Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что выдача разрешения на прокачку газа по "Северному потоку – 2" помогла бы преодолеть энергетический кризис в Европе. Такое мнение он выразил в ходе совещания по вопросам развития энергетики с участием российского лидера Владимира Путина.
"На мой взгляд, [существуют] два фактора, которые могли бы текущую ситуацию несколько охладить. Во-первых, это скорейшее завершение сертификации и получение разрешений на прокачку газа по достроенному "Северному потоку – 2", это оказало бы позитивный сигнал", — отметил Новак.
Вице-премьер указал и на возможность увеличения объёмов продажи голубого топлива на торговой онлайн-бирже в Санкт-Петербурге.
— Хотя бы небольшие объёмы могли бы сбить спекулятивный эффект, — заметил Новак.
Отметим, что Путин поддержал идею Александра Новака увеличить предложение по газу на рынке через Петербургскую биржу. По словам российского лидера, это помогло бы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж на энергоносители в Европе.
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