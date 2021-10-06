Путин объяснил, чем торговля газом отличается от продажи "часов, трусов и галстуков"

Президент России Владимир Путин раскритиковал биржевую торговлю газом, отметив, что речь идёт о сложном технологическом процессе поставок, а не о продаже "часов, трусов, галстуков или машин". Речь об этом зашла на совещании по вопросам развития энергетики в среду.

"В целом биржевая торговля газом не очень эффективна, потому что несеё в себе много рисков. Это же не часы, трусы и галстуки и не машина. Это даже не нефть, которую можно произвести и хранить где угодно, в том числе и в танкерах, в ожидании определённой ситуации на рынке", — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, газ "так не торгуется", потому что его нужно хранить специальным образом.

"Даже сжиженный природный газ — всё-таки его надо произвести, осуществить сжижение, в танкеры погрузить, развезти, потом опять регазифицировать", — констатировал он.

Ранее Путин заявил, что от решения Еврокомиссии перейти на биржевую торговлю топливом страдают потребители в Европе. Глава государства заметил, что соответствующее решение продвинули британцы-эксперты и где они теперь — понятно.