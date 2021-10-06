Путин объяснил, чем торговля газом отличается от продажи "часов, трусов и галстуков"
По словам российского лидера, биржевая торговля голубым топливом не очень эффективна, потому что несёт в себе много рисков.
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Президент России Владимир Путин раскритиковал биржевую торговлю газом, отметив, что речь идёт о сложном технологическом процессе поставок, а не о продаже "часов, трусов, галстуков или машин". Речь об этом зашла на совещании по вопросам развития энергетики в среду.
"В целом биржевая торговля газом не очень эффективна, потому что несеё в себе много рисков. Это же не часы, трусы и галстуки и не машина. Это даже не нефть, которую можно произвести и хранить где угодно, в том числе и в танкерах, в ожидании определённой ситуации на рынке", — подчеркнул российский лидер.
По словам Путина, газ "так не торгуется", потому что его нужно хранить специальным образом.
"Даже сжиженный природный газ — всё-таки его надо произвести, осуществить сжижение, в танкеры погрузить, развезти, потом опять регазифицировать", — констатировал он.
Ранее Путин заявил, что от решения Еврокомиссии перейти на биржевую торговлю топливом страдают потребители в Европе. Глава государства заметил, что соответствующее решение продвинули британцы-эксперты и где они теперь — понятно.
Напомним, что постепенный рост цен на топливо начался в августе и уже к 1 октября стоимость газа приблизилась к $1200 за тысячу кубометров и продолжила рост. По данным СМИ, пять стран Европейского союза предлагают провести расследование по факту рекордного скачка цен на газ. Чехия, Франция, Испания и некоторые другие страны хотят понять причины того, почему газовые контракты оказались недостаточными для сдерживания цен на европейском рынке топлива.
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